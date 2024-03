Passo falso. Il Monticelli fa cadere il Casette Verdini

Casette Verdini

1

Monticelli

2

CASETTE VERDINI: Grifi (1’ st Ripani), Telloni, Menchi (28’ st Donnari), Ciurlanti, Bordi, Lami (1’ st Kakuli), Russo V, Tidiane, Gentilucci (8’ st Malaccari), Ulivello, Russo E (16’ st Mandolesi). All. Lattanzi.

MONTICELLI: Melillo, Cappelletti, Vallorani (26’ st Calvaresi), Santoni, Rinaldi, Fattori, Pietrucci (32’ st Aloisi), Mariani, D’Angelo, Panichi, Mattei. All. Settembri.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

Reti: 22’ Fattori, 27’ D’Angelo, 43’ st Ulivello.

Il Monticelli vince lo scontro diretto per la rincorsa ai playoff considerando che le due squadre erano divise da un solo punto. Partita inizialmente equilibrata quando al 20’ gli ospiti con il colpo di testa di Fattori si portano in vantaggio. Poco dopo un altro cross e ancora una volta il Monticelli ne approfitta con D’Angelo per raddoppiare di testa. Annullata per presunto fuorigioco la rete di Telloni che avrebbe accorciato le distanze.

Nel riposo il tecnico effettua dei cambi per risollevare le sorti della partita, e in effetti il Casette Verdini crea più volte le premesse per il gol, ma non riesce a concretizzare le opportunità. Alla fine il Casette Verdini riesce a fare breccia nella difesa con il solito Ulivello, ma la partita è oramai agli sgoccioli. Tuttavia in pieno recupero la formazione di casa sfiora il pareggio con Tidiane che prende il palo con il colpo di testa.