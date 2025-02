Passo falso in casa della Fezzanese. Bonura guarda avanti. Sangio, pari boccone amaro: "Occasione persa, reagiamo»

Mastica amaro la Sangiovannese dopo la trasferta sul neutro di Seravezza. Il 2-2 rimediato dagli azzurri di Bonura nel confronto con la Fezzanese suona come un passo falso: sul doppio vantaggio Nannini e compagni si sono fatti riacciuffare nel giro di 20 minuti e alla fine, per poco, non ci scappava la beffa se l’estremo azzurro Barberini, non impeccabile in occasione dei due goal incassati, non avesse fermato la conclusione a botta sicura di un attaccante ligure.

Contro il fanalino di coda era lecito attendersi qualcosa di più, ma Marco Bonura vuole comunque vederci del buono: "Abbiamo fallito l’impossibile, soprattutto quando eravamo sul 2-1 - afferma il tecnico del Marzocco - Poi occorre anche ricordare che pochi minuti dopo aver subito il pareggio c’è stata una grande parata di Barberini, che ha evitato una sconfitta che avrebbe avuto degli incredibile. Sono arrabbiato per aver gettato al vento un’opportunità importante ma mi tengo la prestazione, la grossa mole di gioco creata e il fatto di aver visto una squadra viva per larghi tratti della partita. Certo, quando sei sul doppio vantaggio devi in un modo o nell’altro cercare di portarla sempre in fondo ma stavolta gli errori l’hanno fatta da padrone, nessuno è stato impeccabile e alla fine purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze".

Massimo Bagiardi