Passo falso. La Palmense rimonta e supera il Trodica

Palmense

2

Trodica

1

PALMENSE: Osso, Gregonelli, Ferri, Silvestri, Marcaccio (1’st Silenzi), Haxhiu, Mauro, F. Nazziconi (45’st Recanatini), M. Pelliccetti (13’st Tassi (45’st Bachaggour), Ferranti (35’st Cesetti), E. Pelliccetti. All: Cardelli.

TRODICA: Battistelli, Ciccalè (28’st Merzoug), Monserrat, Berrettoni, Stortini, Panichelli (3’st Catinari), Moriconi (27’st Romagnoli), Emiliozzi (31’st De Martino), Pampano (13’st Ciccarelli), Titone, Chornopyshchuk. All: Buratti.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 16’ Titone, 15’st Ferranti, 28’st Ferranti.

Il Trodica guadagna subito un rigore: Osso intercetta la conclusione di Titone. Pochi minuti dopo Titone non sbaglia e segna con un preciso tiro da dentro l’area. Trodica continua a spingere, ma Osso fa sempre buona guardia. Nella ripresa alla prima occasione i locali pareggiano. Bravo Ferranti ad intercettare la sfera e a superare Battistelli con un tiro beffardo in rete. La Palmense continua ad attaccare e 10 minuti dopo raddoppia ancora con Ferranti, stavolta tiro al volo imprendibile per il portiere.