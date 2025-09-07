Passo Falso. La Vigor a mani vuote nel match a Monte Urano

Monturano

3

Vigor Montecosaro

1

MONTURANO: Sandroni; Adami, Finucci, Muzi, Fabi (74’ Cassetta); Panichi (74’ Lama), Bracalente, Santarelli; Capriotti (58’ Milozzi); Moretti (53’ Thiam), Ripa. All. Poggi.

VIGOR MONTECOSARO: Taffi; Rossini (11 s.t. Tidei), Pepi, Beruschi; Basili (51’ Ribichini), Marcantoni, Andreani (62’ Zepponi), Mancini, Ameyaw (1’ s.t. Ghergo); Pesaresi, Cicconetti. All. Fontinovo.

Arbitro: Recchia di Ascoli.

Reti: 16’ Capriotti, 36’ Moretti, 38’ Mancini, 93’ Thiam.

Espulsi: al 76’ Cicconetti.

Inizia in salita l’avventura della Vigor Montecosaro, costretta ad arrendersi in casa del Monturano. I locali partono forte e dopo alcuni tentativi ecco il vantaggio con Capriotti, poco dopo è proprio Moretti a firmare la rete del raddoppio. La Vigor non si arrende e riaccende le speranze con il gol di Mancini prima dell’intervallo. Nella ripresa però il rosso rimediato da Cicconetti lascia in inferiorità i giallorossi, che alla fine devono subire anche il tris dei locali con il gol di Thiam.