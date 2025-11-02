Passo falso. L’Azzurra Colli firma il blitz. Il Mogliano resta a mani vuote

BORGO

0

AZZURRA COLLI

2

BORGO MADAL: Conti, Tarulli, Benigni (33’ st Quintili), Ruani (41’ st Bontempo), Appignanesi, Sako, Castelli (12’ st Apicella), Bah, Curzi (33’ st Verdicchio), Zeqiri (26’ st Mongiello), Michele Mazzetti. All: Eleuteri.

AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini, Felicetti, Ciotti, Gabrielli (44’ st Neri), Filipponi, Angelini (20’ st Cardinali), D’Amicis, Esposito (24’ st Liberati), Valentini (29’ st Salvucci), Pampano (39’ st Spadoni). All. Alfonsi.

Arbitro: Housssem Edin Chenouf di Pesaro.

Reti: 14’ Filipponi, 43’ rig. Valentini.

Note - Spettatori 130 circa. Ammoniti Gabrielli, Felicetti, Eleuteri, Ruani.

Vince e convince l’Atletico Azzurra Colli che espugna meritatamente il Dino Ferretti inanellando la seconda vittoria consecutiva. Passo invece indietro per il Borgo Mogliano che paga il maggiore tasso tecnico degli avversari. La formazione ospite parte forte e passa in vantaggio poco prima del quarto con capitan Filipponi, sugli sviluppi di corner. È un monologo degli ospiti che sfiorano il raddoppio con Pampano e Valentini fino a quando lo trovano prima del riposo con Valentini che trasforma il rigore contestato dai giocatori di casa. Nella ripresa il Borgo Mogliano getta nella mischia anche il neo arrivato Apicella (foto) non reagisce e non crea problemi all’Azzurra Colli, eccetto per una bella rovescita di Quintili, e così la squadra ospite conduce in porto la vittoria.