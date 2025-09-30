Passo falso. Trodica a mani vuote col Montegranaro: "Il portiere Taborda ci ha negato la vittoria»

"Non è stato il solito Trodica brillante, magari alla fine poteva comunque anche starci il pareggio per quanto creato, anche se abbiamo commesso degli errori". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, analizza la sconfitta a Montegranaro nata da una micidiale ripartenza dei padroni di casa finalizzata da Tonuzi. La formazione di casa ha sbloccato subito il risultato, ma poi la formazione ospite non è riuscita a pareggiare i conti. "Avremmo dovuto essere più attenti nelle ripartenze – il tecnico si sofferma sul gol realizzato da Tonuzi – perché loro sono bravi sotto questo aspetto, quel gol avrebbe potuto tagliare le gambe a qualsiasi squadra ma abbiamo reagito e costruito le premesse per il gol". Il Trodica non è stato di certo con le mani in mano, ma ha provato a rimettere in sesto una partita iniziata in modo pessimo. La squadra ha anche trovato sulla strada in Taborda un portiere di valore. "Ancora una volta – sottolinea Buratti – ha dimostrato quanto sia bravo, sono convinto che avremmo vinto con un altro portiere. Il Montegranaro ha dimostrato di essere stato più bravo a sfruttare le occasioni".

Adesso il Trodica deve prepararsi per il match di domenica quando riceverà il Tolentino.