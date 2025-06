Pattarello, giorni cruciali. L’Arezzo spera che resti

di Luca Amorosi

Quando mancano otto giorni all’inizio del calciomercato, in casa il quadro inizia a prendere forma, almeno nei contorni complessivi e nell’ipotetica costruzione della rosa che ha in mente il direttore Cutolo tra entrate e uscite. Partiamo dalle seconde, perché per inserire nella lista dei ventitré quegli elementi che alzino il tasso tecnico dell’organico, serve sfoltire. Ogunseye rientra al Cesena per fine prestito, mentre Borra saluterà alla scadenza del contratto. A questi, si aggiungono il centrale Masetti, che verrà riscattato dalla Pianese, e il centrocampista Bianchi, che sarà acquistato a titolo definitivo dal Picerno. In lista cessioni, poi, ci sono anche il terzino Montini, il jolly difensivo Lazzarini e il mediano Santoro, oltre ai giovani Bigi e Fiore e al difensore Del Fabro, che dovrebbe partire in ritiro con la squadra ma con le valige pronte per trasferirsi altrove. In bilico anche Coccia, Settembrini e Gaddini. Il terzino mancino ha giocato poco dall’arrivo di Bucchi e potrebbe chiedere la cessione per trovare più spazio.

Per quanto riguarda il capitano, invece, c’è da capire se fa ancora parte del progetto, anche da comprimario, e se è disposto ad accettare un tale ruolo, nel caso. A 34 anni potrebbe anche decidere di cambiare aria per giocare con più continuità in quelli che possono essere gli ultimi anni di un’onorata carriera. L’esterno d’attacco, infine, potrebbe rimanere, ma non mancano gli estimatori. C’è poi l’incognita Capello, che è stato un rebus dal punto di vista tattico. Una preparazione ottimale, unita alle qualità indiscutibili del giocatore, potrebbe permettergli di trovare più spazio e di rendere anche in un ruolo non propriamente suo nel tridente caro a Bucchi. La settimana che inizia oggi, inoltre, potrà dare qualche indicazione in più sul futuro di Pattarello (nella foto): la dirigenza amaranto e l’entourage del giocatore dovrebbero incontrarsi nei prossimi giorni per discutere dell’offerta di rinnovo con adeguamento. L’ vuole trattenerlo, a patto però che sia totalmente convinto di restare. Altrimenti, si valuteranno le offerte che arriveranno, evitando il muro contro muro ma facendo valere i due anni di contratto che ancora legano l’attaccante veneto al Cavallino. Nel frattempo, si continua a lavorare anche in entrata: Cutolo sembra prima propenso a blindare il reparto difensivo, cercando di portare ad , dopo il portiere Venturi, un centrale di piede destro esperto e strutturato: Coppolaro della Carrarese e Redolfi del Mantova sono sempre i primi nomi in lista. Non solo centrali, però, perché sulle fasce si punta sempre a Russo del Cerignola e a Quirini, che si libererà dal Milan Futuro retrocesso. Per la mediana, Cutolo vorrebbe fare la spesa a Gubbio prelevando Corsinelli e il giovane Iaccarino come vice-Guccione.

Meno nitido il quadro in attacco: Ianesi come esterno è un’idea concreta, mentre la punta italo-argentina Ferrari, che si svincola dal Vicenza, è una suggestione intrigante, così come Stuckler dopo l’ottima stagione alla Giana Erminio. Il centravanti danese è però di proprietà della Cremonese, che vorrebbe provare a piazzarlo in B.