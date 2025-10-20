Pattarello show. Venturi è decisivo. Baluardo Chiosa
VENTURI 7 Una super parata in avvio. Decisivo anche nella ripresa.
DE COL 6 Una sola sbavatura, nel complesso tiene la posizione e il duello con Rrapaj finisce sostanzialmente pari.
GILLI 6 Parte con un disimpegno errato sul quale nasce la prima occasione del Ravenna. Soffre la mobilità di Spini, ma alla fine regge l’urto. (Dal 80’ GIGLI SV).
CHIOSA 7 Provvidenziale sul tapin di Tenkorang e baluardo nel difendere l’area nel momento del forcing del Ravenna. Prestazione da capitano.
RIGHETTI 6 Dalla sua parte incrocia due clienti scomodi come da Pozzo e Tenkorang.
MAWULI 6 Mezz’ora di sostanza, poi è costretto ad uscire per infortunio. Sfortunato. (Dal 35’ IACCARINO 6,5 Mostra maturità in una gara cosi delicata. Gestisce i palloni con grande intelligenza).
GUCCIONE 6,5 Più di sciabola che di fioretto. Poco appariscente, ma utilissimo alla causa soprattutto in fase di interdizione (Dall’80’ PERROTTA SV).
CHIERICO 6,5 Mette lo zampino sulla rete di Ravasio e firma l’assist per il 3-0 di Varela.
PATTARELLO 7,5 I suoi strappi mettono in costante difficoltà la difesa romagnola. Prestazione totale. (Dal 68’ VARELA 7,5 Il solito spezzone devastante da subentrato).
CIANCI 6 Stretto nella morsa dei centrali del Ravenna, ma ha il merito di offrire a Tavernelli l’assist per l’1-0. Sfortunato quando colpisce il palo. (Dal 68’ RAVASIO 7,5 Chiude i giochi con una rete spettacolare).
TAVERNELLI 7,5 Ancora un gol decisivo per sbloccare lo 0-0. Quinta rete stagionale.
Andrea Lorentini
