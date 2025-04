Pattarello supera Mignani: Arezzo sfida la Pianese per il quarto posto

Con la doppietta di mercoledì, Pattarello è salito a quota 17 reti in campionato, superando Mignani della Pianese in attesa del duello ravvicinato di domenica. In classifica marcatori, davanti al 10 amaranto c’è solo Cicerelli della Ternana con 19 gol. Forma straripante anche per Tavernelli, che contro i rossoneri ha centrato la terza rete nelle ultime 5 partite, la quarta da quando Bucchi è in panchina.

Per giocarsi le residue chance di quarto posto, ora, l’Arezzo fa visita alla Pianese: serve una vittoria con concomitante sconfitta del Pescara, all’Adriatico, contro un Campobasso già salvo. Difficile, ma gli amaranto non lasceranno nulla di intentato. Oggi tornano subito in campo per un allenamento pomeridiano alle ore 15 al centro sportivo Giusy Conti di Rigutino prima della rifinitura di domani a porte chiuse.

Nel frattempo, visti i tempi ristretti, è già iniziata la prevendita per lo stadio Comunale di Piancastagnaio. Biglietti in vendita fino alle ore 19 di domani sul sito CiaoTickets e nei punti vendita autorizzati. Ad Arezzo, l’unico è la tabaccheria Corsi in via Trasimeno. Il prezzo del biglietto per la tribuna Nord (settore ospiti) è di 16,50€. Domenica il calcio d’inizio di Pianese-Arezzo è in programma alle 16.30.