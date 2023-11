Pausa lunga. La Sinalunghese dopo il ‘riposo’ dovrà aspettare

Il rinvio per maltempo di tutte le gare a carattere regionale costringerà la Sinalunghese, che mercoledì ha osservato il turno di riposo, ad aspettare ancora prima di tornare in campo. La difficile trasferta di Terranuova Bracciolini contro l’ex Redi si giocherà infatti a fine dicembre (il 23) mentre il ritorno in campo dei rossoblu sarà nel derby con l’Asta Taverne dei fratelli Doka, altri recentissimi ex. Il secondo turno infrasettimanale della stagione (mercoledì 15) vedrà invece Marini e compagni impegnati a Pontassieve per poi concludere la settimana, domenica 19, con lo Scandicci al ‘Carlo Angeletti’. Il 26 novembre invece sfida alla Rondinella Marzocco a Firenze. Pezzatini per queste difficili sfide non potrà contare su due fondamentali elementi della rosa. La Sinalunghese infatti a causa di due gravi infortuni dovrà fare a meno di Papa, out da qualche gara, e di Tiberi che nella partita con il Firenze Ovest ha dovuto lasciare il campo in barella e per cui si prospetta un lungo recupero.