Pavia trionfa nel campionato d'Eccellenza e torna in Serie D

Dopo 6 anni il Pavia è tornato in Serie D con la vittoria del girone A del campionato d’Eccellenza. Per la corazzata del direttore sportivo milanese Ivan Zampaglione una grande impresa, culminata nel successo per 2-1 in casa della Lentatese, davanti a una folta tifoseria. Premiato il lavoro di tutto il club presieduto da Giuseppe Nucera con la squadra allenata da mister Stefano Bellinzaghi, ricca di stelle e solida con un 4-3-1-2 in nome della qualità, dello spettacolo e soprattutto del rendimento regolare, che alla fine ha fatto la differenza contro una concorrenza agguerrita per ottenere dalla porta principale la promozione nel quarto campionato nazionale per importanza. Una vittoria frutto non soltanto dell’attacco, con capitan Poesio capocannoniere del girone mettendo a referto 21 reti, ma di tutto l’equilibrio tattico tra i reparti. "Una squadra – spiega il direttore sportivo Ivan Zampaglione – costruita puntando a questo obiettivo e a creare un grande gruppo a livello umano in una piazza storica e stupenda del nostro calcio. Il nostro pubblico meritava questa soddisfazione". Insomma, nell’anniversario della battaglia di Pavia (1525), un altro anno da ricordare stavolta negli annali della storia calcistica cittadina.

Luca Di Falco