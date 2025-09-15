Como: la perla di Paz, poi un finale da Paz...zi. Rosso a Ramon e pari del Genoa

Como, 15 settembre 2025 – Il Como pareggia contro il Genoa per 1-1, mostrando il solito gioco spettacolare e un Nico Paz formato Champions, autore del gol del vantaggio, ma il gol di Eukuban nel recupero gela il Sinigaglia.

Morata parte dall'inizio per la prima volta in questo campionato. Numerosi falli caratterizzano l'inizio della partita, Paz viene atterrato due volte di seguito. Il fuoriclasse argentino al 13', marcato da tre giocatori, finta di andare a sinistra si gira su se stesso, fa un passo in avanti e con un sinistro secco infila, l'angolo destro da fuori area, là dove Leali non può arrivare.

Il Como, pur in vantaggio, continua a macinare gioco. Rodriguez s'infila fra le maglie genoane e verticalizza per Kuhn e Morata che per poco mancano all'appuntamento. Caqueret oggi ha il passo giusto e domina il centrocampo, aiutato anche da Morata che indietreggia molto alla ricerca del pallone.

Al 29' Vojvoda soprende tutti lanciando Kuhn sulla destra, che come una freccia arriva solo davanti a Leali, con un gran riflesso il portiere riesce con i piedi a deviare la palla del rasoterra angolato, ma è ancora più grave l'errore di Morata che a porta vuota sbaglia un gol clamoroso.

Finalmente si vedono anche i liguri al 33', Marin appoggia in area per Colombo, il suo tiro è immediato, Butez respinge corto e parte una mischia in area, dove prima Ellertsson trova la porta, ma Butez respinge sui piedi di Masini a due metri, sembra gol ma la palla esce di poco. Brivido al 43' quando dopo un retropassaggio di Vojvoda, Butez scivola e mette in angolo la palla.

La ripresa parte a ritmi più bassi, con i liguri che provano a impostare l'azione, ma la difesa del Como è sempre attenta. Sempre Paz invita i compagni a rete, come Caqueret che calcia a lato una buona occasione al 18. La partita di Morata finisce al 20', sostituito da Douvikas. I lariani si passano troppo palla in area, alla fine è Vojvoda che da destra, colpisce a botta sicura, ma è bravo Leali a respingere. Il Genoa è pericoloso nel finali e si procura due angoli co secutivi che non impensieriscono Butez. Il Como nella ripresa è meno propositivo del solito, al 43' Piccinini espelle Ramon, per una scivolata in ritardo su Messias. Il Como in 10 subisce subito il pareggio nel recupero, tiro di Norton, la palla deviata da Sergi Roberto colpisce il palo, e arriva a Ekuban che mette in rete.

Como-Genoa 1-1 (1-0)

Como (4-2-3-1): Butez 6,5; Vojvoda 7, Ramon 6, Kempf 6,5, Valle 6,5; Da Cunha 6 (dal 19' st Perrone 6), Caqueret 7 (dal 27' st Sergi Roberto 5,5); Kuhn 7 (dal 27' st Addai 6,5), Paz 7,5 , Rodriguez 7 (dal 39' st Baturina sv); Morata 5 (dal 19' st Douvikas 6). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Cerri. All. Fabregas 6,5. Genoa (4-2-3-1): Leali 7; Sabelli 6 (dall'11' st Messias 6,5), Ostigard 6 , Vasquez 6,5 , Martin 6,5; Masini 5 , Frendrup 6; Norton-Cuffy 6,5, Malinovsky 6,5 (dal 26' st Carboni 6), Ellertsson 6 (dal 26' st Ekuban 6,5); Colombo 5,5 (dal 35' st Ekhator 6). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Stanciu, Carvalho, Gronbaek, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino. All. Vieira 6,5 Arbitro: Piccinini di Forlì 5,5

Marcatori: Paz (C) al 13' pt.; Ekuban (G) al 47' st.