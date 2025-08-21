"Peglio, ora serve umiltà"

Dopo il quinto posto dell’anno scorso (miglior risultato conseguito nella storia calcistica del sodalizio) il Peglio è ripartito in vista della prossima stagione. Al timone c’è sempre mister Francesco Giorgini, tecnico pragmatico e con un passato da buon calciatore. "Veniamo da un anno passato, vissuto con un risultato per il paese e la società direi straordinario – commenta mister Giorgini – ma tutto ha una fine e bisogna essere bravi a resettare quello che è successo e ripartire con l’entusiasmo, la voglia e l’umiltà che l’ambiente ci trasmette. Una stagione nuova dove troviamo tante squadre attrezzate con acquisti di giocatori di categoria superiore, cito Falco Acqualagna, Mondolfo e Montecalvo che sicuramente si giocheranno la vittoria finale. Come sorprese invece vedo Pantano, Maior e Sassocorvaro. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza e mantenere la categoria che per il Peglio è sempre un grande risultato di continuità".

La rosa. Portieri: Cappelloni Niccolò (cl 2003), Pacchiarini Enrico (2001), Di Nuzzo Thomas (1999). Difensori: Bravi Giovanni (1993), Calli Andrea (1999), Guidi Enrico (1993), Londei Emanuele (1987), Lucciarini Marco (1991), Renghi Cristian (1991), Rossi Andrea (1995). Centrocampisti: Braccioni Luca (1987), Capparuccia Alessio (1996), Filippini Andrea (1994), Longhi Lorenzo (2005), Mazzanti Mattia (1999), Paiardini Mattia (1999), Rossi Tommaso (2007). Attaccanti: Braccioni Matteo (1988), Paiardini Nicola (1991), Paoli Bernardino (1989), Scopa Nicola (2000).

Staff tecnico: Giorgini Francesco allenatore, Ciclic Dante vice allenatore, Arcasi Gabriele allenatore portiere, Federici Alessandro vice allenatore portiere. Dirigenti: Uguccioni Alessandro Presidente; Ghiselli Mirko vice presidente, Venturini Alessandro segretario, Braccioni Matteo Direttore Sportivo. Canti Mirco, Canti Francesco , Lani Francesco oltre altri dirigenti.

Amichevoli: 27 agosto Peglio-Santa Cecilia Durantina alle ore 18; 30 agosto a Peglio con inizio alle ore 15,30 triangolare Memorial Antoniucci tra Vadese, Olimpi Macerata Feltria e Peglio. am.pi.