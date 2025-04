Pelago e Sant'Agata trionfano nei play-off di Seconda Categoria

E’ iniziata la fase di post season del campionato di Seconda Categoria. Nel Girone D si è giocato un solo play-off, che ha visto la vittoria del Pelago: la squadra allenata da Riccardo Parentelli ha superato con il risultato di 1-0 il Cavriglia, grazie alla rete realizzata dal solito Muzzi nel primo tempo.

In finale il Pelago affronterà il Reconquista di San Piero a Sieve, secondo e già qualificato grazie alla "forbice" sulla quinta in classifica, in una sfida che si giocherà in campo neutro.

Nell’unico play-out il Sant’Agata si è aggiudicato per 2-0 il derby mugellano, replica di quello andato in scena due settimane fa, contro la Sandro Vignini Vicchio. Per la squadra allenata da Andrea Bosi le reti della salvezza sono arrivate nella ripresa, con De Meco al 48’ e Fayé al 73’. La compagine vicchiese torna in Terza Categoria dopo un solo anno dal ripescaggio.

Nel Girone E si sono giocate entrambe le semifinali. L’Impruneta Tavarnuzze ha pareggiato senza reti contro la Florence dopo i tempi supplementari e accede alla finale da favorita. Il Bibe, invece, sul campo del Galluzzo è stato superato dai senesi del Campiglia con il punteggio di 2-1: inutile la rete segnata da Nuti.

Domenica prossima è in programma la finale Impruneta Tavarnuzze-Campiglia in campo neutro. Nell’unico play-out disputato il San Giusto Le Bagnese ha battuto in rimonta la Sales per 2-1: il vantaggio degli ospiti è arrivato con un gol di Marco Cecconi, la rimonta locale è stata concretizzata alla fine dalle reti di Canigiani e De Mauro che sono valse la salvezza. La Sales scende così in Terza Categoria.

Nel Girone F non si sono giocati i play-off: il Daytona, secondo classificato, grazie alla "forbice" è già qualificato alla fase successiva e attende le vincenti degli altri gironi: tornerà in campo solo l’11 maggio. Nell’unico play-out il Cobra Kai è stato battuto per 3-2 a Cambiano, sul campo degli empolesi del Monterappoli, e retrocede in Terza Categoria. Per i fiorentini si sono rivelate inutili le reti messe a segno da Mannucci e Barletti.