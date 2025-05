Penultima giornata del campionato 2024-25: sfide decisive per playoff e playout

In Prima categoria oggi alle ore 16,30 si scende in campo per la penultima giornata del campionato 2024-25. In palio punti "pesanti" per diverse compagini che puntano ad evitare i playout oppure di rientrare nei playoff.

Nuova Real Metauro-Peglio. La capolista ospita il Peglio che per non rischiare di farsi sfuggire i playoff non può lasciare punti per strada. "Siamo al completo – osserva il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – speriamo di fare una buona partita cogliendo il risultato pieno".

San Costanzo-Atletico Mondolfo 1952. La seconda (a meno 2 dalla Nuova Real Metauro) ospita la terza in classifica (a meno 7 dalla vetta). Se il San Costanzo (nella foto a destra l’allenatore Pistarelli) vuole i 3 punti per sperare di riagganciare la capolista, l’Atletico Mondolfo (foto a sinistra) avrebbe necessità di cogliere il massimo per consolidare la terza posizione che dà la certezza di giocare poi ii playoff.

Falco Acqualagna-Maior. L’Acqualagna cercherà il bottino pieno per portare del valore aggiunto al quarto posto che vale i playoff. La Maior per cogliere la salvezza diretta deve cercare di cogliere l’intera posta.

Avis Montecalvo-Viridissima Apecchio. Il Montecalvo ha necessità dei 3 punti per sperare di poter ritrovare un posto nei playoff, l’Apecchio (ultimo) per sperare di riagganciare il treno di playout cercherà il ‘colpaccio’.

Le altre partite. Tavernelle-Pantano. I padroni di casa hanno necessità dei 3 punti, gli stessi che servono anche al Csi Delfino Fano che incrocia una Mercatellese che non può permettersi di lasciare punti per strada. Real Altofoglia-Muraglia è un altro match importante per la classifica di entrambe mentre Osteria Nuova e Audax Calcio Piobbico cercheranno esclusivamente di divertirsi.

Seconda categoria: si gioca per la penultima giornata (ore 16,30). Questo il programma delle partite del girone A. Casinina Calcio-Cantiano Calcio. Durantina Santa Cecilia-Ca Gallo. Montelabbate-Piandimeleto. Olimpia Macerata Feltria-Santangiolese. Vadese Calcio-Pole Calcio. Valfoglia Tavoleto-Carpegna. Vigor San Sisto-Frontonese. Vis Canavaccio 2008- Avis Sassocorvaro.

Queste le partite del girone B: Arzilla-Piandirose (qui non essendoci interesse per la classifica è stato concesso di giocare alle ore 14,30). Cuccurano-Isola di Fano. Della Rovere Calcio-Vf Adriatico. Marotta Maroso Mondolfo-Ies Santa Veneranda. Pontesasso-Hellas Pesaro. Real Mombaroccio-Marottese Arcobaleno (si gioca sul campo principale S. Veneranda di Pesaro). U.S. Fortuna Fano-Gradara Calcio. Villa Ceccolini Calcio-Atletico River Urbinelli.

am.pi.