Per i cremisi i gol di Capezzani, Moscati e doppio Iori. Il Tolentino fa la voce grossa: poker e festa con il Trodica

4 : Febbo; Bonvin (16’ st Bugaro), Greco (1’ st Tomassini), Emiliozzi, Ciaramitaro, Gobbi, Becker (28’ st Marcaccio), Panichelli (28’ Cognigni), Cirilli (1’ st Paolucci), Costa Ferreira, Spagna. All.: Buratti.

TOLENTINO: Marricchi; Alberione (1’ st Romoli), Tizi, Strano, Marasca, Tomassetti (22’ st Di Biagio), Papavero (16’ st Rovazzani), Tortelli, Iori (34’ st Rozzi), Capezzani (28’ st Pietrani), Moscati. All: Passarini.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 8’ rig. Capezzani, 31’ rig. e 7’ st Iori, 43’ Spagna, 20’ st Moscati.

Note: Ammoniti Cirilli, Ciaramitaro. Recupero tempo: 1’+4’.

Il Tolentino vince a Trodica e mette più di un piede al turno successivo di Coppa Italia. I cremisi sfruttano appieno le occasioni contro un avversario che deve migliorare nella fase difensiva in una partita in cui i ritmi sono apparsi subito alti. I cremisi partono con il piede giusto e all’8’ sbloccano il risultato: l’arbitro assegna il rigore per un intervento su Tizi e dal dischetto Capezzani fa centro. La partita si mantiene vivace, il Trodica si affida a Spagna che si rende pericoloso, però il Tolentino sa essere efficace come al 31’ quando Moscati lanciato a rete è atterrato a Febbo: rigore. Dagli 11 metri Iori fa centro. C’è la reazione del Trodica ma il Tolentino potrebbe triplicare con Papavero (40’) sul quale si oppone Febbo che poi non si lascia sorprendere da Marasca. Sul finire del tempo la formazione di casa riapre il risultato con Spagna (43’) che sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Gobbi. Si va al riposo sull’1-2. Si riparte e il Trodica potrebbe acciuffare il pareggio, gli è negato da Marricchi (7’ st) con uno strepitoso intervento su Bonvin e sul capovolgimento di fronte Moscati (7’st) serve a Iori il pallone dell’1-3. La suqadra di Buratti attacca per cercare di riaprire la partita concedendo qualcosa agli avversari che ne approfittano con Moscati (20’ st) che finalizza la ripartenza.