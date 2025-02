Per i dorici domenica scontro diretto in chiave salvezza. L’Osimana non fa sconti. Blitz a segno in casa dei Portuali

Portuali dorica

0

osimana

3

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Fabiani (46’ Candolfi), F. Tavoni, Girolimini (82’ T. Cingolani), Savini, Catalani, Lucesoli (46’ Pangrazi), Sassaroli, Gioacchini (46’ De Marco), Guzzini, Trabelsi (76’ Testoni). All. Ceccarelli

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (79’ Calvigioni), Bambozzi, Patrizi, Marchesini (76’ Sasso), Triana (85’ Bugaro), Fermani, Mafei (71’ Micucci), Buonaventura (82’ Gigli), Alessandroni. All. Labriola

Arbitro: Gasparoni di Jesi

Reti: 3’ Triana, 19’ Alessandroni, 67’ Patrizi

Note: ammoniti Buonaventura, Mafei, Testoni, Falcioni; spettatori 200 circa; rec. 1’+3’

Implacabile l’Osimana allo stadio Del Conero. La squadra di Labriola compie il blitz esterno e regola i Portuali Dorica con un netto 0-3. I senza testa passano subito avanti. Al 3’, sugli sviluppi di una respinta della difesa, Triana è il più lesto a superare Tavoni in uscita. Al 10’ reazione degli anconetani con il cross di Girolimini da destra, testa di Guzzini e palla fuori. Dopo dieci minuti i giallorossi raddoppiano con Alessandroni, che anticipa tutti in area di rigore. Al 21’ Tavoni ci mette una pezza per salvare i Dockers, che nell’ultimo quarto provano a rendersi pericoli con Trabelsi e Catalani. Nella ripresa Guzzini, tra i più propositivi, impegna Santarelli ad una parata in tuffo. Al 67’ l’Osimana chiude i giochi con lo splendido avvitamento di testa di Patrizi. I dorici restano quart’ultimi: domenica scontro diretto col Fabriano per la salvezza. L’Osimana, a caccia dei playoff, riceverà il Montecchio Gallo capolista.