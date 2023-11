Per i granata esame di maturità. Un obiettivo durissimo. Abbattere la corazzata

Rischia molto questo pomeriggio (ore 14,30) l’Alma impegnata in trasferta a Campobasso contro una formazione molisana chiamata a riscattare il passo falso di mercoledì scorso ad Avezzano. I granata chiudono la settimana con l’infrasettimanale avendo conquistato un solo punto – domenica scorsa a Chieti – complice la sconfitta casalinga di mercoledì contro L’Aquila che ha fatto precipitare la squadra in zona playout. " L’Aquila ci ha fermato la bellissima striscia positiva di 5 risultati utili – ha detto ieri prima di salire sul bus per Campobasso mister Scorsini – e nonostante una buona prestazione della mia squadra non abbiamo portato via niente. Sapevamo che questo era un trittico di partite durissimo in un’unica settimana che chiudiamo ora con questa lunghissima e dispendiosa trasferta a Campobasso".

Inutile dire che per la posizione di classifica, il momento è assai delicato. "Escluso l’Avezzano – ribadisce il tecnico del Fano – abbiamo affrontato già tutte le big di questo girone sempre a testa alta. Poi, si sa, il risultato è figlio di episodi, di esperienza, di errori e di peccati di gioventù, però io sono molto soddisfatto del percorso che hanno fatto i miei ragazzi. Sapevamo che questa è una stagione che io stesso ho classificato come "un bagno di sangue" e lo sarà fino all’ultima di campionato perché basta vedere come il Vastogirardi, ultimo in classifica, ha battuto il Chieti per capire che in una partita secca tutti possono vincere contro tutti". Ci sarà da capire come il Fano che gioca quasi sempre con gli stessi uomini avrà recuperato il turno di mercoledì e come i granata riusciranno a far fronte ad un Campobasso che è un’autentica corazzata del girone. Partiti con l’ex granata Mosconi in panchina, i molisani da un mese sono stati affidati a mister Pergolizzi che ha collezionati 4 successi e 1 sconfitta. "Non mi preoccupa la condizioni fisica dei miei – dice ancora mister Scorsini – perché con lo staff abbiamo fatto un buon lavoro, ma le energie spese in queste prima due gare. L’importante adesso è ricreare la concentrazione per questa gara e non è facile, visti i tempi ravvicnati. Sul Campobasso posso dire che ha un organico lunghissimo e questo fa la differenza negli incontri ravvicinati, perché ha cambi in tutti i reparti". Formazione con qualche cambiamento rispetto a mercoledì.

Così in campo, stadio Nuovo Romagnoli, ore 14,30.

Campobasso (4-4-2): Esposito; Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Pontillo; Mengani, Maldonado, Abonckelet, Ricamato; Lombari, Di Nardo. A disp. Di Donato, Ioio, Tordella, Fravola, Rasi, Tarcinale, Covino, Abreu, Ripa. All. Pergolizzi.

Alma Juve Fano (3-5-2): Viscovo; Manchini, Tomassini, Riggioni, Pensalfini, Antonioni, Urbinati, Gonzalez, Roberti; Padovani, Tenkorang. A disp. Bellucci, Cannavaro, Badan, Zingaretti, Malshi, Zammarchi, Cardinali, Brunetti, Zanni. All. Scorsini.

Arbitro: Matteo Giudice di Frosinone, assistenti Vito Marchese di Matera e Francesco Santoro di Taranto.