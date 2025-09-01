Per i padroni di casa a segno Rivi, Notariale, Sollaku e Paglia. K Sport, poker alla Fermignanese in rimonta

K SPORT

4

FERMIGNANESE

1

K SPORT : Cerretani, Camilloni, Notariale, Dominici, Paglia, Nobili, Torelli, Magnanelli (22’ st Peroni), Rivi (49’ st Sylla), Montagna (22’ st Minardi), Sollaku (32’ st Russo). All. Protti.

FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Giovanelli, Fraternali, Mariotti, Patrignani E. (19’ st Cantucci), Bozzi (1’ st Lucciarini), Cordella, Arduini (19’ st Izzo), Surano (30’ st Patrignani G.). All. Pazzaglia.

Arbitro: Ballaro di Pesaro; assistenti: Valla e Petrone di Pesaro.

Reti: 6’ pt Cordella (rig.), 40’ pt Rivi, 5’ st Notariale, 17’ st Sollaku (rig), 44’ st Paglia.

Note: Spettatori 500 circa; ammoniti: Nobili, Fraternali, Magnanelli, Patrignani E., Montagna, Giovannelli, angoli 5-9; recupero 1’-5’.

Alla prima uscita ufficiale il K Sport Montecchio Gallo di mister Protti rifila un poker secco alla Fermignanese. Partita gradevole e ricca di emozioni quella andata in scena allo Spadoni di Montecchio. Locali orfani di Carta, Broso e Mori, mentre i lanieri devono fare a meno dell’infortunato Cirulli. In avvio sospetto fallo da rigore su Rivi, ma il direttore di gara lascia correre. Nel capovolgimento di fronte è provvidenziale a fermare sotto porta Cordella ma dal corner che ne consegue il difensore di casa commette fallo da rigore trattenendo Fraternali. Dal dischetto Cordella spiazza il portiere. Al 10’ Sollaku da ottima posizione centra il palo esterno a botta sicura. Alla mezz’ora è ancora il vispo Sollaku bravo a procurarsi un penalty falciato da Mattioli. Dal dischetto Rivi la piazza ma Marcantognini intuisce e para.

La Fermignanese cerca lo zero a due ancora con Cordella che di testa impegna Cerretani e dal corner che ne scaturisce il portiere di casa salva ancora. A cinque dall’intervallo arriva il pareggio dell’undici di Protti, Notariale la mette sopra la difesa e Rivi, da attaccante vero, di testa la mette nell’angolino. Nel secondo tempo partono forte i locali e già in avvio sfiorano il vantaggio con Rivi servito da Sollaku ma Marcantognini miracoleggia. Dopo qualche istante uno scatenato Sollaku salta Labate e conclude in porta, la difesa respinge a pochi metri e Notariale è bravo nel fissare il 2-1 con una forte rasoterra.

Il Montecchio Gallo spinge alla ricerca del tris che arriva al quarto d’ora, vistosa trattenuta in area di Mariotti su Rivi che provoca la massima punizione. Dal dischetto Sollaku trasforma. Un minuto dal termine Paglia dai venticinque metri firma il poker finale per i suoi sfruttando un errore di uno tra i migliori in campo, ovvero il portiere Marcantognini.

