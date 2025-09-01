Per i rivieraschi a segno Fanti. Il Brescello si illude ma la Bobbiese lo riprende nel finale

BOBBIESE1BRESCELLO PICCARDO1

BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio (28’ st Tessera), Metti, Gambazza (8’ st Koci), Guglielmetti A., Balbo, Blanco, Biolchi (12’ st Spotti), Colley (42’ st Velardi), Bongiorni, Guglielmetti E. A disp. Di Maio, Curti, Guglielmetti G., Beltrametti. All. Bongiorni.

BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Buffagni (43’ st De Luca), Binini (8’ st Truffelli), Notari, Fanti (14’ st Mastaj), Corbelli (22’ st Contini), Fomov, Iodice, Cocconi, Zaccariello, Marconi (31’ st Rizzi). A disp. Aimi, Bicaku, Rossi, Bouhali. All. Fontana.

Arbitro: Sapio di Cesena.

Reti: 45’ Fanti; 33’ st Balbo.

Note: ammoniti Spotti, Guglielmetti E., Colley e Koci, Buffagni e Corbelli.

Il Brescello impatta a Bobbio all’esordio, dopo aver sognato il colpo da 3 punti. Il pomeriggio dei rivieraschi si apre al 6’ con una ghiotta occasione: Corbelli recupera palla su svarione di Ansaldi e serve Fanti, che dal limite batte a rete, sfiorando il palo; al 17’ tocca a Notari, ma anche in questo caso la mira è imprecisa. Al 37’ Corbelli vede il portiere dei piacentini fuori dai pali e prova a sorprenderlo dai 30 metri, Ansaldi recupera la posizione e devia in corner coi pugni; dall’altra parte del campo Colley premia la corsa di Cloralio che, da buona posizione, centra Giaroli. Nel recupero il gol ospite: il Brescello recupera palla con Buffagni che lancia Fanti, bravo ad insaccare con un potente rasoterra. Nella ripresa la Bobbiese reagisce e, dopo due occasioni di Cloralio e Balbo, trova il pari con quest’ultimo, abile al 78’ a insaccare su punizione.

Foto: Alessandro Iodice