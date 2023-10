Per il Carpi Halloween è già arrivato. La ’maledizione’ Corticella si ripete

Per spiegare cosa succede al Carpi di fronte al Corticella (5 sfide in 10 mesi e 5 ko) servirebbe lo psicologo. Lanciata da 2 successi più che convincenti la squadra di Serpini (ora quarta) è evaporata al ’Biavati’ subendo 3 reti e non approfittando del ko del Ravenna capolista.

Il primo tonfo esterno coincide col peggior Carpi dell’anno, vulnerabile dietro nel nuovo 3-5-2 che senza il ’faro’ Mandelli (problema all’adduttore) non è riuscito a recapitare una palla decente al tandem Larhrib-Sall. È l’ariete Trombetta a sbloccarla subito da un fallo laterale, dopo aver trovato un’autostrada fra Rossini e Frison. L’immediato pari di testa di Calanca (cross di Forapani) fa pensare a un Carpi da battaglia e invece i biancorossi sono impalpabili, lasciando fare al Corticella quello che Serpini non voleva: controllo del pallone e imbucate per un Farinelli in versione Robben, stoppato due volte da Rinaldini. Prima del riposo Cavacchioli, liberato da Ruffo Luci, si divora il 2-1 che però arriva a inizio ripresa quando prima Casadei (parata di Rinaldini) e poi Ruffo Luci (tap in vincente senza che nessuno lo contrasti) sparano indisturbati verso la porta. L’ingresso di Tentoni per Frison col ritorno al 4-3-1-2 viene ’strozzato’ dal 3-1 di Trombetta, che riceve dal solito indiavolato Farinelli e beffa un Rinaldini in netto ritardo.

Gli ingressi di Arrondini e Cortesi un po’ svegliano il Carpi, Martelli è bravo su Arrondini e Forapani, poi lo stesso Arrondini, messo in porta da Cortesi, si divora il 2-3 cercando il dribbling sul portiere invece del tiro. Al 26’ lascia il segno il pessimo Selva di Alghero (stessa sezione del ’cecchino’ Galiffi di Carpi-Lentigione…) che si inventa il rosso a Rossi appena entrato: il centrocampista subisce un’entrata col piede a martello di Rocchi, che invece del rosso prende il giallo. Rossi gli fa vedere la gamba ferita e si prende il giallo, poi gli dice che era da rosso e invece il secondo giallo lo prende lui. Poco dopo la stessa fine la fanno anche mister Serpini e il preparatore Araldi, pure espulsi, e in mezzo la gara resta ferma per 10’ dopo uno scontro aereo fra Tcheuna e Amayah, che esce in barella per un colpo alla testa. Nei 10’ di recupero Cortesi, Rossini e Tentoni vanno vicini al gol, ma con la ’bestia nera’ Corticella c’è poco da fare.