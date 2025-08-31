Per il pallone estense è la ripartenza dopo la gestione Tacopina: la curva prepara una speciale coreografia. Oggi attesi 5.000 tifosi. E sugli spalti c’è la Rai

È una giornata decisamente particolare per il calcio a Ferrara. Dopo il disastro della gestione della Spal di Joe Tacopina, la città emiliana riparte dalla quinta serie, la prima serie regionale, con una società chiamata Ars et Labor. ‘Invitata’ alla festa della ripartenza, in una piazza che ha visto in tempi recenti anche la serie A, c’è anche la Fratta, neopromossa in Eccellenza: da una parte, chi deve subito lasciare la categoria a tutti i costi per risalire e tornare grande, dall’altra chi la vuole mantenere, salvandosi.

Che scenario troverà oggi la Fratta? In occasione del debutto in campionato in programma oggi alle 17,30, a Ferrara si parla di un’affluenza che potrebbe superare le 5mila persone, visto il dato dei biglietti venduti, che si sommano agli attuali 2.200 abbonati (erano quasi 4.000 nel derby di Coppa contro il Mesola...). Numeri che mettono i brividi, alimentati dalla coreografia che da qualche giorno sta preparando il gruppo Curva Ovest Ferrara. A tal punto che la Rai sarà presente sugli spalti con una troupe per realizzare un servizio che andrà in onda già stasera nello storico programma ‘La Domenica Sportiva’.

Per i sostenitori bertinoresi in trasferta: la biglietteria dello stadio Mazza sarà aperta dalle 14.30 alle 18.15 in corso Piave e dalle 14.30 alle 17.30 in via Cassoli. Ecco il prezzo dei biglietti. Tribuna Azzurra: intero 16 euro, donne e Over 65 12 euro, Under 12 5 euro; tribuna Blu: intero 22 euro, donne e Over 65 16 euro, Under 12 5 euro.

In casa Ars et Labor mister Di Benedetto dovrebbe confermare gran parte della formazione che domenica scorsa ha sconfitto il Mesola in extremis, quindi Giacomel in porta, Iglio, Dall’Ara, Casella e Mazzali in difesa, Cozzari o Di Bartolo mezz’ala destra, Leonardo Mazza in cabina di regia (Ricci è indisponibile in quanto squalificato), Malivojevic mezz’ala sinistra, e tridente composto da Gaetani, Carbonaro e Senigagliesi. Nelle ultime ore, la società ha tesserato Marcos e Juan Cruz Chazarreta, due fratelli con passaporto argentino e croato: sono rispettivamente un difensore (classe 2003) e un esterno d’attacco (2001). Entrambi sono a disposizione.