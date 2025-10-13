Per la Massese continua il tabù casalingo. Con il Real Forte Querceta ancora uno 0-0

MASSESE

0

REAL FORTE QUERCETA

0

MASSESE: Gatti, Grasso (55’ Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105’ Mariani), Centonze (70’ Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese (74’ Baudi), Lucchesi (105’ Biagi). A disp. Cozzolino, Vazio, Bacci, Favret. All. Marselli.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli (63’ Battisti), Mogavero, Michelucci (70’ Bartolini), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (63’ Lembo), Fantini (105’ Pinna), Borselli, Goh. A disp. Di Nubila, Vitaggio, Porcellini, Piccione, Gazzoli. All. Verdi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Note: spettatori 270; angoli 2-5; ammoniti Ricci; recupero 0 e 7’.

MASSA – Continua a non vincere in casa la Massese fermata ancora sullo 0-0 e graziata anzi due volte nel recupero dal Real Forte Querceta. E’ stato un derby piuttosto bloccato con gli ospiti che lo hanno approcciato meglio. All’11 su un cross da destra di Tofanelli ha impattato di piatto in corsa Goh ma la conclusione è risultata abbondantemente alta. La Massese ha cambiato qualcosa nel posizionamento tattico a metà tempo mettendosi meglio in campo. Al 21’ su una palla persa al limite dai versiliesi è intervenuto Marabese di prima intenzione ma ha calciato in bocca al portiere. Pastine si è dovuto impegnare, invece, per ribattere al 37’ una punizione e tesa insidiosa dal centro sinistra di Caponi, spuntata fra una selva di gambe. Al 44’ ancora Caponi da fuori ha chiamato di nuovo in causa Pastine ma la grande occasione l’hanno creta gli ospiti al 46’ con Campo che di testa da corner per poco non ha inquadrato la porta.

Anche nella ripresa la partita non è decollato. Al 3’ Buffa, lanciato in profondità, si è decentrato troppo e Pastine è riuscito a salvarsi in corner sul suo tiro sul primo palo. E’ stato, però, un fuoco di paglia perché dopo la Massese non è più riuscita a tirare in porta. Al contrario gli ospiti ci hanno provato due volte dalla distanza con Mogavero: al 17’ la sua gran botta dal limite ha sorvolato di poco la traversa ed al 25’ il tiro di controbalzo ha lambito il palo. Non è successo più nulla fino al 42’ quando si è infortunato seriamente Fantini del Real Forte Querceta con una sospetta frattura della clavicola. Il gioco è rimasto fermo 20 minuti in attesa dell’ambulanza per consentire al giocatore, accasciato a terra, di essere trasportato fuori dal campo. Alla ripresa è stato il Real Forte Querceta ad averne di più. Nel recupero Gatti ha dovuto compiere due paratone: prima in uscita ha fermato Pinna e poi ha respinto il diagonale di Goh.

Gianluca Bondielli