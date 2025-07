Per la Pistoiese c’è Alluci. Nuovo rinforzo in mediana

Con l’arrivo del mese di luglio, è iniziata ufficialmente la sessione di calciomercato e ciò significa che le società possono tesserare nuovi calciatori. La Pistoiese già nei giorni scorsi aveva anticipato le mosse, sottoscrivendo un accordo preliminare con Venturini, Boschetti, Biagi e Alagna. Tutti e quattro, con lo start del calciomercato, sono quindi divenuti nuovi giocatori arancioni. Non è tutto però, perché nella giornata di ieri la Pistoiese ha inserito in organico altri tre elementi. Il nome più rilevante è sicuramente quello di Matteo Alluci. Classe 1998, è un centrocampista centrale che lo scorso anno ha militato nell’Ancona, segnando cinque reti in trentaquattro partite. In precedenza, sempre in Serie D, ha vestito le maglie di Ravenna, Campodarsego e Lavagnese, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella. In arancione approdano anche due under: il portiere Jonas Arlanch e il difensore Emmanuel D’Amore, entrambi classe 2007. Il primo proviene dalla Primavera 2 del Sudtirol, con la cui maglia ha collezonato 22 presenze nell’ultimo campionato. D’Amore, difensore centrale, lo scorso anno ha militato nelle giovanili della Gelbison, esordendo anche in Serie D.

L’arrivo di Alluci fa compiere un ulteriore salto di qualità alla linea mediana, che poteva già contare sui neo acquisti Boschetti e Biagi e sul confermato Maldonado. Con le mosse operate fino ad ora, il direttore sportivo Massimo Taibi ha voluto creare una solida spina dorsale, che possa permettere all’Olandesina di esprimersi bene fin da subito. Nelle prossime settimane potrebbero inoltre arrivare alcune ciliegine per impreziosire ulteriormente la rosa. Per il reparto di centrocampo il nome del momento è quello di Francesco Campagna, mezzala del Forlì, che ha messo a referto sei gol e altrettanti assist nell’ultimo campionato concluso con la promozione in Serie C della compagine biancorossa. In passato il nativo di Cesena ha collezionato esperienze importanti anche con le maglie di Sammaurese e Desenzano, oltre che con quella della propria città con cui ha vinto la Serie D nel 2019. Per l’attacco invece il sogno di mercato si chiama Lorenzo Benedetti. Il classe ’93 è uno dei centravanti più prolifici della categoria, avendo segnato ben 82 gol in 142 presenze col Seravezza Pozzi negli ultimi quattro anni. Benedetti non rimarrà al Seravezza ma gradirebbe, per motivi personali e lavorativi, rimanere a giocare in Toscana. Su di lui si è mossa praticamente l’intera regione e superare la folta concorrenza non sarà affatto facile, ma la sensazione è anche la Pistoiese voglia provare ad accaparrarselo.

Michele Flori