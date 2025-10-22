Per la Robur quattro vittorie di fila. Mister Bellazzini ora vuole continuità

Sette risultati utili consecutivi, con quattro vittorie di fila, non sono figli del caso. Un pizzico di fortuna, certo, può aver contribuito a dare continuità al filotto, ma il merito di quanto fatto è tutto nelle gambe e nella testa dei bianconeri. Di mister Bellazzini (foto) e dei suoi ragazzi: del coraggio del tecnico, nel portare avanti le sue idee innovative, dei giocatori che le hanno accolte cercando di metterle in pratica sul campo.

Un sistema di gioco, quello in cui sono inquadrati Somma e compagni, che piano piano sta entrando nelle grazie anche dei più scettici: il Siena vince e convince, insomma, recita il detto. Il fatto che la squadra vinca può effettivamente influire nei giudizi della gente, è sempre stato così e sempre lo sarà. Proprio per questo Bellazzini, che ne è, come ha più volte sottolineato, pienamente consapevole, spinge i tifosi a non guardare soltanto al risultato, ma anche alla prestazione, al processo di crescita che sta compiendo il Siena. Per non cadere nello sconforto nei momenti più complicati, che inevitabilmente ci saranno, per apprezzare il lavoro, lo sforzo e l’attaccamento di un gruppo che, fino a questo momento, sta tenendo il passo del Grosseto; che, anzi, sta facendo sì che la corazzata di Indiani tenga il suo passo. E anche con delle assenze pesanti da gestire: basti fare l’esempio di Nardi, punta di diamante dello scacchiere, fuori ormai dagli inizi di ottobre. La profondità della rosa, a eccezione che in attacco, dove peraltro sono mancati adesso Giannetti e prima Menghi, ha comunque permesso all’allenatore di cucire una formazione pronta a creare grossi grattacapi a ogni avversario. A sfinirlo, per colpirlo al momento giusto, magari al 90’, come accaduto tre giorni fa.

E proprio a proposito di Menghi, la botta presa dall’attaccante a Sansepolcro non sembra essere di grave entità: il numero 32 bianconero dovrebbe essere arruolabile per la trasferta di domenica in casa del Ghiviborgo. A Ghivizzano, dove mister Bellazzini, il suo vice Lelli e un manipolo di giocatori sfideranno il loro più recente passato, con l’obiettivo di allungare il filotto di risultati utili; come sempre, di vincere. Al Bertoni, allora, la concentrazione è massima: la squadra sosterrà oggi una doppia seduta di allenamento, per domani e venerdì in programma lavoro pomeridiano sabato mattina la rifinitura.