Per l’Arezzo c’è un altro crocevia. Indiani torna all’antico con il Gubbio

di Andrea Lorentini

AREZZO

La sconfitta di Ancona riporta l’Arezzo alla situazione post Recanati e pre Spal che tradotto significa aver trasformato la gara di domani sera (ore 20.45) contro il Gubbio in un altro crocevia. La sfida contro gli eugubini rappresenta anche il passaggio finale del trittico ravvicinato al termine del quale tirare le somme di questa prima parte di stagione. Un successo contro la formazione di Braglia metterebbe a posto la classifica dando un pò di respiro all’ambiente. Un’altra caduta potrebbe, invece, sortire un effetto deflagrante acuendo le critiche intorno all’allenatore e le perplessità sul reale valore della rosa. Fin qui i numeri hanno certificato come agli amaranto sia mancata continuità di risultati e prestazioni, ma sopratutto sono i 18 gol al passivo che pesano come un macigno e rappresentano una zavorra. L’Arezzo ha la seconda peggior difesa del torneo con una media di quasi due reti subite a partita. Una tendenza che va assolutamente invertita altrimenti diventa complicato pensare raggiungere l’obiettivo di una salvezza senza patemi.

Dopo Ancona Indiani è finito nel mirino di critica e tifosi per il turnover e la rinuncia contemporanea ad alcuni elementi chiave. Già alla lettura delle formazioni erano emerse delle perplessità. Il campo ha confermato che le scelte dell’allenatore non hanno pagato. Tra 24 ore contro il Gubbio tornerà all’usato sicuro. E quindi nell’undici di partenza torneranno Coccia, Settembrini, Pattarello e Gucci.

La sensazione è che l’Arezzo in questo momento non possa permettersi di ruotare troppo i suoi uomini perchè le alternative hanno dimostrato di non essere all’altezza di alcuni titolari. E qui il discorso si allarga all’organico nel suo complesso. In estate Giovannini e Cutolo hanno costruito una rosa confermando lo zoccolo duro della promozione in C, ma non tutti hanno assorbito il salto di categoria alla stessa maniera.

In particolare gli under, tolto Trombini, stanno faticando al primo anno da professionisti. Da Bianchi a Damiani, passando per Zona e Gaddini. I giocatori di maggior esperienza, invece, stanno viaggiando a corrente alternata. Capitolo a parte meriano i nuovi. Mawuli a parte, Borra non ha convinto, Guccione e Iori sono incostanti, mentre Kozak sembra non riuscire ad integrarsi nel progetto tecnico. Le difficoltà erano da mettere in conto in questa stagione. Forse aver appiccicato addosso all’Arezzo l’etichetta di mina vagante è stato un pò imprudente e ha creato false illusioni sul fatto che sarebbe stato un campionato più facile. La realtà si sta rivelando diversa al momento. Il tempo per risalire e trovare stabilità c’è ancora. La classifica è molto corta e bastano un paio di risultati positivi per cambiare prospettiva e punto di vista. A patto di smettere di farsi un pò male da soli.