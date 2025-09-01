Acquista il giornale
Per Seccardini una panchina infinita. "La società ha creato un’ottima rosa, ma la grande favorita rimane L’Aquila»

di VALERIO ROSA
1 settembre 2025
L’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini, si gode la sua ampia rosa a disposizione e sorride quando gli si chiede se è felice che quattro dei cinque gol siano arrivati da uomini subentrati dalla panchina.

Mister Seccardini, tante opzioni a sua disposizione e un risultato finale che premia l’impegno anche di chi è subentrato? "La società mi ha messo a disposizione una rosa ampia, forte, con calciatori funzionali e di grande talento. È un piacere poter scegliere quale undici mandare in campo. Ho fatto i complimenti a chi è partito dall’inizio perché ha fatto il ‘lavoro sporco’, quello di pazienza e di accortezza. Un lavoro tattico che ci ha comunque portato più volte in zona gol, e solo un po’ di fretta e di scarsa precisione non ha trasformato le occasioni in altrettante reti. Ma di certo non posso dire che qui ci sono titolari e riserve, perché è davvero una squadra di venti calciatori importanti".

Il rigore e la superiorità numerica dopo l’espulsione hanno agevolato il vostro compito? "Sì, e voglio fare i complimenti alla Maceratese per quello che ha fatto lo scorso anno e per quanto ha fatto vedere oggi. Giocare in superiorità numerica ci ha agevolato, ma i ragazzi avevano comunque una gran voglia, e lo si è visto dall’altruismo in certe situazioni in cui si è cercato l’assist al compagno e non la soluzione personale. Sono molto felice di questo".

Domenica inizia il campionato subito contro la favorita: che gara sarà? "L’Aquila è una squadra forte, sicuramente favorita per la vittoria finale, e per noi sarà un bel banco di prova. Da domani ci metteremo al lavoro per preparare questa sfida comunque subito affascinante".

