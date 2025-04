Perde il Forte-baby. Ma ora si fa sul serio

forte dei marmi

1

lodi

4

FORTE DEI MARMI: Ciupi, Ambrosio F., Ipinazar P., Ambrosio G., Rossi, Borgo, Chereches, Giovannelli, Cacciaguerra. All. De Gerone.

LODI: Grimalt, Faccin, Najera, Compagno, Antonioni, Nadini, Fernandes, Giovannetti, Bozzetto. All. Bresciani.

Arbitri: Fronte-Rondina.

Marcatori: 4’ pt Borgo, 11’ pt Fernandes, 15’ pt Compagno; 6’ st Nadini, 8’ st Compagno.

FORTE DEI MARMI – Dare spazio a chi, finora, di spazio ne aveva avuto di meno. Questo era l’obiettivo della Canniccia Motor Club Forte contro il Lodi. Passa in secondo piano una sconfitta, anche preventivata, contro un avversario che, invece, doveva vincere per difendere il 3° posto in classifica. Sconfitta 4-1, ma da archiviare velocemente rispetto alla soddisfazione di vedere in pista i rappresentanti del Forte del futuro - probabilmente già dal prossimo anno -, come Gabriel Ambrosio, Giovannelli, Chereches, Cacciaguerra ed il portierino Raffaello Ciupi. Ciupi che è stati, nonostante le 4 reti incassate, il grande protagonista della partita.

Partita che, però, parte alla grande per il Forte che sblocca con Borgo al 5’, su ottima giocata di Chicco Rossi. Poi il Lodi, accusato lo schiaffoni, esce fuori e comincia a macinare gioco. Fernandes, già decisivo all’andata, impatta poi l’ex Compagno (castigatore del Forte in semifinale di Coppa Italia) ribalta tutto. Nella ripresa Nadini ed ancora Fernandes chiudono i giochi. Nota da considerare il turno di riposo che De Gerone ha voluto concedere a Cisco Ipinazar e Torner, che così avranno più fiato per i playoff Scudetto.

Come detto grande protagonista è stato Ciupi, fresco anche di convocazione in Nazionale Under 23. "La mia prima partita da titolare - dice - resterà per sempre nel mio cuore. Il mio obiettivo è crescere e Forte dei Marmi è l’ambiente ideale. Ringrazio il mister ed i compagni, che mi sono sempre stati vicini".

Sergio Iacopetti