Pergolese, a Castelfidardo battesimo di fuoco

Con gli anticipi odierni inizia il campionato di Promozione. Subito in programma (ore 15,30) incontri probanti e un derby. Queste le 5 partite di oggi.

Castelfrettese-Villa San Martino. "Le prime partite sono sempre un’incognita – dice il ds del Villa Luca Bocci – ma ripartiamo con la stessa voglia di fare bene, contro una squadra che ha grande entusiasmo e viene da un campionato stravinto". Arbitra Bartomioli di Pesaro.

Nuova Real Metauro-Moie Vallesina. "Il Moie è quadrato – spiega il ds della Nuova Real Metauro Berloni – e con qualche giocatore di categoria superiore. Noi siamo una matricola, abbiamo qualche giocatore infortunato e speriamo in un risultato positivo". Arbitra Giustozzi di Macerata.

Vigor Castelfidardo-Pergolese. "A Castelfidardo – sottolinea il presidente della Pergolese Enrico Rossi – sarà un battesimo di fuoco contro una protagonista del torneo di Promozione. Dovremo fare una prestazione importante, facendo tesoro degli errori commessi sabato in coppa ad Ostra". Arbitra Mattia Gasparoni di Iesi.

Vismara 2008-Montemarcianese. "Affrontiamo – commenta il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini – una Montemarcianese arrivata la stagione passata tra le prime quattro e rinforzata dalla fusione societaria. Un bel test per trovare lo spirito e la mentalità giusta". Arbitra S.Cerolini di Macerata. Queste invece le partite di domani.

Biagio Nazzaro-Gabicce Gradara. "Siamo reduci da una buona prestazione in Coppa – spiega il mister del Gabicce Simone Lilli – contro una big che sulla rosa dell’anno scorso ha inserito altre pedine di valore; è vero che l’espulsione di Del Pivo a fine primo tempo ci ha avvantaggiato, ma il mio giudizio non cambia: abbiamo cercato di mettere in pratica i concetti su cui abbiamo lavorato in preparazione e tenuto conto che siamo in fase di rodaggio sono contento dell’applicazione di tutti. La strada è quella giusta. La Biagio l’ho vista all’opera in Coppa contro il Moie e mi ha fatto un’ottima impressione, nell’undici iniziale e nei cambi. Considerato che eravamo a fine agosto mi è sembrata già a buon punto di condizione e di affiatamento, una formazione quadrata in tutti i reparti. Per noi sarà un test molto probante. Alla squadra chiedo un passo in avanti: tecnico, tattico e di mentalità". Arbitra Tarli di Ascoli Piceno.

Lunano-Portuali Calcio Ancona. Matteo Dominici diesse del Lunano cosi presenta la partita: "Affrontiamo una squadra ben attrezzata. I Portuali conoscono bene la categoria da diversi anni, arrivano dalla retrocessione dall’Eccellenza ed hanno allestito una squadra competitiva. Mi aspetto subito una gara molto tirata e con un bel gioco in campo da parte di entrambi". Arbitra Enrico Spadoni di Pesaro.

Tavullia Valfoglia-San Costanzo Marottese. "Iniziamo questa nuova stagione – dice il diesse del San Costanzo Francesco Piccinetti – con tanto entusiasmo, consapevoli delle nostre potenzialità e delle difficoltà che andremo ad affrontare. Durante tutto il periodo di preparazione la squadra si è allenata bene. La prima giornata è sempre una partita speciale soprattutto per noi che siamo una neopromossa: andiamo ad affrontare una squadra esperta e che conoscemolto bene la categoria, con un mister giovane e preparato, giocatori di categoria molti dei quali ho affrontato tantissime volte soprattutto da calciatore come Ferrini e Passeri. Concludo facendo un grande in bocca al lupo a tutte le squadre".

"Si riparte – commenta il dg del Tavullia Val. Andrea Rossi – per una nuova stagione! Un campionato di Promozione girone A che si preannuncia tirato e combattuto sia per chi lotterà per vincere che per non retrocedere. Abbiamo cambiato abbastanza, oltre alla guida tecnica anche diversi giocatori. Come per altre squadre ci vorrà un po’ di tempo per assimilare tante cose, oltre ad una coesione di squadra che di settimana in settimana crescerà. Nelle prime 3-4 partite molto dipenderà dal "tipo di gamba" che potremmo disporre, in virtù dei carichi di lavoro fatti in preparazione. Con il San Costanzo all’esordio ci sarà da faticare e sudare per cercare di raccogliere un risultato positivo". Arbitra F. Ballarò di Pesaro.

Amedeo Pisciolini