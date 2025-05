Pergolese e Sassoferrato Genga pareggiano 1-1: tutto si decide nel playout

PERGOLESE

SASSOFERRATO GENGA

PERGOLESE: Aluigi, Fontana (1’st Petrucci), Luciani (16’st Marinelli), Bartolucci (1’st Salciccia), Rebiscini, Savelli, Carbonari,Pesaresi, Lattanzi F. (29’st Pierpaoli), Giudici (29’ st Anastasi), Bucefalo. All. Rossi

SASSOFERRATO GENGA: Bruni, Tagnani, Luzzi, Isla, Pasinato, Di Nuzzo, Bettini (29’ st Morettini), Perini, Ricci, Piermattei, Federici (47’ st Regni). All. Gobbi

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 23’ pt Piermattei, 44’st Bucefalo.

Note: Ammoniti: Tagnani, Isla, Petrucci, Pesaresi, Di Nuzzo, Salciccia; angoli: 5-2; rec.:1’+5’

Finisce 1-1 lo scontro salvezza del girone A di Promozione. Tutto si deciderà domenica prossima, nel playout, sempre a Pergola in gara secca, con la Pergolese che per salvarsi dovrà almeno pareggiare dopo i tempi supplementari mentre il Sassoferrato per mantenere la categoria, dovrà vincere allo ‘Stefanelli’ nei novanta minuti o al massimo nei 120’ . Sassoferrato va in vantaggio al 23’ su un disimpegno sbagliato di Carbonari che di petto appoggia corto il pallone, Piermattei ne approfitta, entra in area e supera Aluigi. Al 38’ annullato un gol per fuorigioco su inzuccata di Lattanzi. Al 42’ Bucefalo su punizione colpisce il palo esterno. Nella ripresa al 13’ Giudici viene atterrato in area, il direttore di gara Tasso concede il rigore. Bucefalo si incarica della battuta ma calcia fuori. Al 26’ punizione di Bucefalo, Bruni respinge. Il pareggio arriva quasi allo scadere con Bucefalo che sfrutta il cross di Pierpaoli e realizza l’1-1 finale.

Andrea Pedaletti