Pergolese: Rossi lascia, in arrivo Bettelli

In vetta marcia solitaria del Lunano. Dietro il Fano scavalca la Castelfrettese. Quindi le altre con la Pergolese a chiudere con 2 punti: ieri si è dimesso mister Roberto Rossi, al suo posto arriverà Mirko Bettelli, ex Falco.

La capolista. "Con la Montemarcianese – spiega il diesse del Lunano Matteo Dominici – i ragazzi hanno dimostrato grande compattezza e maturità contro una squadra molto forte. Dobbiamo migliorare tanto, per il momento non riusciamo a trovare continuità tra il primo e secondo tempo, giocando in modo diverso le due frazioni".

Sulla vittoria della Nuova Real Metauro con il Vismara, il ds Andrea Berloni: "È stata una buona partita ben giocata a viso aperto. Noi abbiamo messo qualcosa di più in fase offensiva. Da diverse gare giochiamo bene raccogliendo il massimo". Il tecnico del Vismara Pierangelo Fulgini analizza: "Contro la Real Metauro è stata una partita dai due volti: un primo tempo giocato a buoni ritmi con personalità e buone combinazioni dove è mancato solo il gol, e un secondo tempo confusionario e inconcludente dove l’avversario è stato più determinato e ha voluto con più caparbietà questa vittoria e noi non possiamo permetterci questo". Ufficiale l’ingaggio da parte del Vismara dell’ex K Sport Kevin Baruffi, difensore classe 2003.

Pari e patta del Gabicce Gradara a Castelferretti. Simone Lilli mister dei rivieraschi ha così sintetizzato il match: "È il terzo risultato utile in una settimana e per la terza volta senza subito gol. Siamo in crescendo, siamo stati ancora più in partita rispetto alla gara con Tavullia, collezionando le occasioni più nitide. Ma non possiamo abbassare la guardia, specie con la Nuova Real Metauro, quarta in classifica". La vittoria del Villa San Martino con la Pergolese è commentata dal diesse dei pesaresi Luca Bocci: "Tre punti che ci permettono di lavorare bene, conquistati non con una grande prestazione ma si cresce anche con vittorie di questo tipo". Il successo del Tavullia Valfoglia contro il Castelfidardo è analizzato dal dg del Tavullia Andrea Rossi: "Tre punti di grande importanza per una classifica deficitaria. Una vittoria, al netto di quanto visto in campo, meritata e sudata a rincorrere ancora una volta lo svantaggio iniziale. Bene l’atteggiamento e l’approccio con cui la squadra è scesa in campo". Sul ko di misura del San Costanzo sul campo dell’Alma Fano, interviene il ds del San Costanzo Piccinetti: "Partita bella e aperta. Siamo stati bravi soprattutto nel primo tempo a resistere alle loro poche iniziative e a fare gol, anche se dovevamo chiuderla e non avremmo rubato nulla. Nel secondo tempo loro hanno alzato la pressione mettendo giocatori importanti. Unico rammarico è che abbiamo regalato due gol evitabili. Per il resto buona prova ma alla fine quello che conta sono i punti, ed in queste ultime settimane siamo in deficit".

Amedeo Pisciolini