Pergolese tenta l’impresa

Oggi sette partite in Promozione (utte con inizio alle 14,30) e campi pesanti.

Barbara Monserra-Gabicce Gradara. Uno scontro diretto. Dopo aver rotto il ghiaccio (prima vittoria della stagione a spese della Fermignanese degli ex Celato, Cinotti e Veglio) il Gabicce Gradara cerca conferme. "Il Barbara è una formazione molto giovane – dice il mister dei rivieraschi Bebo Angelini – che gioca in maniera corale e bene, molto pericolosa sul terreno amico. È uno scontro diretto che non dobbiamo assolutamente fallire, da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. Abbiamo preso solo una boccata di ossigeno e non possiamo mollare di un centimetro per cui chiedo ai miei lo stesso atteggiamento dell’ultima partita. Dobbiamo avere lo spirito giusto altrimenti ricadiamo nel baratro". Arbitro L. Crincoli (Ascoli Piceno).

Portuali Ancona-Pergolese. "Sarà una partita tosta contro un’ottima squadra – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi – i nostri avversari sono primi e negli ultimi anni hanno fatto sempre bene. Massimo rispetto ma noi vogliamo punti". Nella Pergolese è assente Savelli per infortunio. Arbitro Milton Valla (Pesaro).

S.Orso-Osimostazione. La squadra di mister Fulgini gioca la seconda partita consecutiva tra il pubblico amico e punta a un bel risultato anche perché c’è da riscattare la sconfitta di sette giorni fa. Arbitro Alessandro Ulisse (Macerata).

Fermignanese-Moie Vallesina. Divise da 2 punti la capolista Fermignanese (prima assieme ai Portuali Ancona) ospita la seconda in classifica. Una gara tutta da giocare e da vedere. Entrambe vengono da una sconfitta e quindi desiderose di rifarsi. Arbitro Riccardo Negusanti (Pesaro).

Villa S.Martino-Biagio Nazzaro. Nove punti dividono in classifica le due contendenti, ma il Villa San Martino (fanalino di coda) ha lanciato dei segnali importanti sul piano del gioco e oggi potrebbe essere il giorno giusto per un bel risultato. Arbitro Jacopo Alfonsi (S.Benedetto del Tronto).

Vismara-Atletico Mondolfo Marotta. Entrambe vengono da una sconfitta e in questo momento sono invischiate in zona playout, ma ancora siamo a metà del girone d’andata e tutte e due le squadre hanno le potenzialità per risalire in graduatoria. Arbitro Lorenzo Paoletti (Fermo).

Le altre partite. Marina-Castelfrettese, arbitro Francesco Tasso (Macerata). Domani Fabriano Cerreto-Valfoglia al comunale "M.Aghettoni" di Fabriano. Arbitro Mirko Ciccioli (Fermo).Amedeo Pisciolini