Pergolettese batte Pro Patria 2-1 e festeggia la salvezza diretta

CREMA (Cremona) Vittoria di misura della Pergolettese sulla Pro Patria e festa per la salvezza diretta. Un traguardo meritato per l’undici di mister Curioni che in questo match ha messo sul rettangolo di gioco tanta voglia di fare e determinazione per conquistare i tre punti. Per quanto riguarda la Pro Patria, Beretta e compagni non hanno sfigurato, ma non è bastato per portare a casa un risultato positivo. Ora per i tigrotti testa ai playout con la doppia sfida contro la Pro Vercelli per evitare la retrocessione nel campionato nazionale dilettanti. La prima gara degli spareggi retrocessione sarà il 10 maggio allo Speroni, mentre il ritorno è in calendario una settimana dopo in terra piemontese.

La cronaca della partita. Al 3’ minuto di gioco gialloblù in vantaggio con un penalty trasformato da Careccia, assegnato dal direttore di gara per un fallo in area di Palazzi sullo stesso Careccia. All’8’ arriva il raddoppio della squadra di mister Curioni grazie a uno splendido colpo di testa del difensore Tonoli che nella prossima stagione vestirà la casacca del Modena in serie B. Al 27’ la Pro Patria accorcia le distanze con un perfetto colpo di testa del bomber Beretta. Arriva quindi il triplice fischio finale del signor Renzi che sancisce il successo della Pergolettese che corre verso la curva per festeggiare la salvezza insieme ai propri tifosi.

PERGOLETTESE-PRO PATRIA 2-1 (2-1). Marcatori: 3’ pt (rig) Careccia (P), 8’ pt Tonoli (P), 27’ pt Beretta (PP).

Raffaele Sisti