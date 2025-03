Perignano, gran successo. E sono guai per i Mobilieri

PONSACCO MOBILIERI0FRATRES PERIGNANO2

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani (29’ st Panettella), Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi (38’ st Fischer), Borselli, Andreotti, Rinaldi (8’ st Pini), Marrocco. All. Tocchini.

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Bresciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Taraj (22’ st Cutroneo), Misseri (40’ pt Badalasssi), Rossi. All. Fanani.

Arbitro: Boeddu di Prato.

Marcatori: 5’ pt Rossi, 48’ st Cutroneo.

Note: in occasione dell’8 marzo sono state donate alle donne delle mimose, emblema di solidarietà e forza femminile. Ammomiti: Ricci, Volpi; Angoli: 5 a 4 Rec. +2 pt. +4 st. Spettatori 150.

PONSACCO - Era considerata una partita decisiva quella fra Mobilieri Ponsacco contro i Fratres Perignano per non mollare il quint’ultimo posto in classifica che ai playout garantisce la partita di spareggio fra le mura di casa. Non solo ma con questo risultato per i Fratres ora si apre la speranza di conquistare la forbice dei 10 punti sulla penultina evitando lo spareggio. Ha vinto proprio il Perignano una sfida alla quale si è mostrato molto più preparato, energico, manovriero e in palla dei padroni di casa che purtroppo hanno dovuto iniziare il match ad handicap.

Partenza decisa degli ospiti che ha concesso a Rossi un tiro non irresistibile al 5’. Una conclusione che ha perforato i Mobilieri, per un evidente indecisione di Lampignano. Il Ponsacco ha accusato il colpo ma ha trovato la forza di reagire contenendo le ripartenze del Perignano, tentando la via della rete con Colombini al 12 ‘ e al 23’, e con la buona occasione di Volpi al 30’ su azioni da angolo ed un tiro cross di Marrocco al 37 ha sfiorato al traversa. Anche ripresa ha vissuto sulle tracce della prima frazione con i Mobilieri ha cercare assalti finiti vicini alla conclusione con Crecchi 4’ e Volpi al 14’ la cui zuccata è stata deviata da Serafini sulla traversa mentre Burato su punzione al 27’ ha trovato pronto il portiere.

E’ stato un assalto quello rossoblu encomiabile per generosità ma dettato più dalla foga che dal gioco, contro un Perignano sempre accorto e pronto a ripartire nella cui file sono emersi Genovali e Rossi. In attesa del gong c’è stato l’ennesimo contropiede dalla formazione dei Fratres e Cutroneo al 48’ ha firmato la vittoria col classico punteggio.

Luciano Lombardi