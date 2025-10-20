Perignano-Zenith Prato. Remedi e i suoi Fratres conquistano i 3 punti

FRATRES PERIGNANO

1

ZENITH PRATO

0

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini (45’st Miccoli), Kapidani, Vittorini, Meucci, Magliocca, Mearini, Remedi (42’st Venturin), Pagni (18’st Stringara, 33’st Sottile). All.Fanani

ZENITH PRATO: Brunelli, Baschi, Sinisgallo, Toccafondi, Banchelli, Del Pela (25’st Rischi), Parrini (25’st Nannipieri, 40’st Olsaemeka), Geri (25’st Danti), Saccenti (30’st Moretti), Tempestini, Casini. All. Settesoldi.

Arbitro: Rinaldi di Empoli

Marcatori: al 12’st Remedi.

Perignano – Bella, preziosa e meritata vittoria dei rossoblù perignanesi che sconfiggono, anche se con il minimo scarto, la leader del girone. "I ragazzi con grande spirito di sacrificio – dice a fine partita il ds Ragoni – hanno affrontato la partita nel modo giusto. Nessuno si è risparmiato e il premio al migliore in campo, oggi lo merita tutta la squadra. Una prestazione gagliarda che porta una grande ventata di ottimismo in tutto l’ambiente. Ci voleva anche perché stiamo affrontando questi turni di campionato con un organico in grande emergenza. Ma siamo ripagati nel migliore dei modi, con grinta e tenacia". La Zenith forse è rimasta frastornata dalla squadra che è scesa in campo affamata e determinata a fare bene. Il primo tempo è filato via con le rispettive difese cha hanno saputo reggere i tentativi degli attaccanti. Da segnalare un’azione personale al 41’ di Meucci con il portiere ospite che riesce e rimediare neutralizzando il pericolo. Per gli ospiti sono sempre state pericolose le folate offensive di Banchelli, peraltro ben contenute dalla difesa rossoblù. Nella ripresa si fa notare il cinismo dei Fratres. In particolare di Remedi che, al 12’, si inventa una rovesciata pazzesca, da cineteca, con la palla che si insacca alle spalle di Brunelli. Gli ospiti, colti nell’orgoglio di primi in classifica, hanno cercato di portarsi in avanti alla ricerca del pareggio. I tecnici, da entrambe le parti, hanno cercato di immettere forze nuove per affrontare il finale di partita, ma la difesa del Perignano, guidata dai superbi Rizzato e Genovali, si è dimostrata impenetrabile. L’offensiva degli ospiti ha portato solo ad alcune conclusioni dalla distanza e la squadra di mister Fanani, che ha cercato di far male con veloci ripartenze, è riuscita a condurre in porto una importante vittoria.

