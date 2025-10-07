Periodo complicato. A Chiesanuova si riflette su come uscire dalla crisi

Il Chiesanuova si è preso qualche ora di riflessione per decidere come provare ad uscire dalla crisi di risultati. La dirigenza non parla pubblicamente ma sta vagliando ogni possibilità per migliorare la situazione, un ventaglio a 360° che pertanto comprende sia cambiamenti in panchina che la continuità tecnica. Contro la Sangiustese è arrivata la quarta sconfitta nelle prime cinque partite di campionato, oggettivamente tante, anche perché acuite dalla sterilità offensiva (2 reti, peggior attacco). Per il momento comunque Mobili è al timone e preparerà la trasferta di Urbania, già difficile per il valore dei rivali e adesso ancor più complicata per la compagine biancorossa. L’allenatore ha scontato l’ultima domenica di squalifica, sostituito in panchina da Tacconi. Il vice ha commentato così lo 0-1 con la Sangiustese che non aveva ancora mai vinto: "È stata una partita equilibrata, decisa da una giocata di Perpepaj. Una volta sotto non siamo riusciti a raddrizzarla. La medicina per uscire dal momento no? Solo una, lavorare sul campo. Il campionato è appena iniziato, c’è tutto il tempo per sistemare le cose, serve però crederci e buttare il cuore oltre l’ostacolo".

Andrea Scoppa