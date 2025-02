Periodo da dimenticare per la Carrarese. Shpendi, stop forzato di un mese e mezzo

I timori della vigilia si sono rivelati fondati per quanto riguarda le condizioni di Stiven Shpendi. Gli esiti degli esami diagnostico strumentali hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a seguito del trauma contusivo di cui era stato vittima il calciatore. L’attaccante albanese ha già intrapreso le terapie riabilitative del caso per il ritorno in campo che avverrà tra circa 45 giorni. E’ un’altra tegola pesante che è chiamata a fronteggiare la Carrarese, alle prese nel giro di poco tempo col quarto infortunio di una certa entità.

Il primo, di natura muscolare, ha riguardato Gabriele Guarino che è rimasto fuori squadra per un mese e mezzo ed è appena rientrato. Il secondo è capitato al portiere Marco Bleve con uno stiramento al limite dello strappo che lo farà tornare in campo soltanto fra un paio di mesi. Per Mauro Coppolaro, operatosi al menisco, molto probabilmente la stagione si è conclusa anticipatamente. Adesso al novero degli assenti si è aggiunto Shpendi che era diventato un titolare fisso dell’attacco apuano con 11 presenze dal primo minuto nelle ultime 12 partite giocate, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Sabato a Cosenza è stato sostituito da Cherubini che però ha caratteristiche più da rifinitore che da finalizzatore.

Il ventunenne di proprietà dell’Empoli potrebbe trovare il suo alter ego in Giacomo Manzari che si è presentato bene nello scampolo di gara giocato al “San Vito-Marulla“. L’altro attaccante che potrebbe essere coinvolto maggiormente nelle prossime uscite è Ernesto Torregrossa, elemento che negli intendimenti di mister Calabro può fungere anche da seconda punta e che non a caso è stato impiegato col Cosenza in supporto a Finotto. Insomma, le alternative per sopperire all’assenza di Shpendi ci sono, portate proprio dall’ultimo giorno di mercato, ma è evidente che perdere tre titolari nel momento cruciale della stagione rappresenta un handicap non da poco.

La squadra, intanto, è concentrata sul delicato match salvezza di sabato quando allo stadio dei Marmi salirà la Salernitana. I granata sono sotto di due punti agli azzurri che dovranno fare di tutto per tenerli a distanza e se possibile allungare il divario. Se la Carrarese sta attraversando un 2025 nerissimo, caratterizzato da 5 sconfitte, anche la Salernitana continua ad avere i suoi problemi, soprattutto in trasferta dove i numeri parlano chiaro. La formazione campana ha racimolato la miseria di 7 punti lontano dall’Arechi dove ha segnato soltanto 6 gol che ne fanno il peggior attacco esterno della Serie B. La vittoria in trasferta le manca dallo scorso ottobre.