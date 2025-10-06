Perla di Carta su punizione. Blitz del K Sport a Fabriano

CERRETO

0

K SPORT MONTECCHIO

1

CERRETO (4-3-3): Tafa; Stortini (39’st Nacciarriti), Marino, Perrini, Crescentini (19’st Bologna); Trillini, Malagrida (39’st Gnahe), Bracciatelli; Chiavellini, Encina (19’st Di Cato), Russo (32’st Amico). All. Del Bene.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Cerretani; Camilloni, Nobili, Dominici, Liccardi (14’st Sylla); Carta, Paglia (20’st Magnanelli); Peroni (47’st Mistura), Torelli, Sollaku (14’st Notariale); Broso (20’st Rivi). All. Magi.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Rete: 12’pt Carta.

Note: ammonito Encina, Camilloni, Carta. Spettatori 200.

Seconda battuta d’arresto consecutiva per il Fabriano Cerreto, che cade di misura davanti al proprio pubblico contro un K Sport Montecchio Gallo compatto e cinico. Il pareggio sarebbe stato il risultato più equo, ma a decidere la sfida è stata una splendida punizione di Carta nel primo tempo, unico vero squillo di un match ben controllato dagli ospiti. Nonostante il forcing nella ripresa, i padroni di casa non sono riusciti a scardinare la solida difesa avversaria, uscendo ancora una volta a mani vuote. Il match parte con buon ritmo ma la prima occasione è degli ospiti: al 5’, Torelli sfonda a sinistra e serve Paglia, il cui tiro termina di poco alto sopra la traversa. Al 12’ il Montecchio trova il vantaggio: punizione dal limite e splendida esecuzione di Carta, che trafigge Tafa (0-1). Il Fabriano Cerreto cerca di reagire, al 17’ Encina prova una buona giocata personale sulla fascia, ma il suo cross non trova nessun compagno in area. Nel finale di tempo, ancora pericoloso il Montecchio: al 43’ Carta serve Peroni, ma Tafa è attento e respinge di pugni. Un minuto dopo, in contropiede, Torelli lancia Sollaku che però perde il tempo del tiro cercando un dribbling di troppo.

Nella ripresa al 2’ Encina ci prova su punizione, ma il portiere ospite Cerretani respinge coi pugni. Il Fabriano Cerreto alza il baricentro e spinge alla ricerca del pareggio, ma il Montecchio si difende con ordine. Al 31’ occasione per i padroni di casa: cross di Chiavellini, stacco di Di Cato ma il colpo di testa finisce a lato. Nel finale cresce la pressione dei locali: su una mischia in area, Nacciarriti e Di Cato vanno vicini al tocco vincente, ma la difesa ospite si salva in affanno. Poi ci prova Amico da fuori area, ma il tiro finisce fuori bersaglio. Nonostante il forcing finale, il Fabriano Cerreto non riesce a trovare il gol del pari.