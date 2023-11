Personaggio cONTROVERSO. L’ex dg delle zebre Volpi ha rilevato la Viterbese

Vi ricordate del ’Cobra’ Tommaso Volpi? E come dimenticarlo a Viareggio...

dopo quello che accadde con lui al timone della principale società calcistica cittadina nell’infausta stagione 201819 quando poi di fatto il Viareggio 2014 fu portato alla sparizione.

Adesso l’ex direttore generale di quel Viareggio 2014 Tommaso Volpi (squalificato per cinque anni con radiazione per le tentate combine di diverse partite di Serie D risalenti appunto all’annata 1819) torna in sella nel pallone della sua regione, nel Lazio.

’Il Cobra’ Volpi infatti avrebbe appena rilevato la gestione sportiva della Viterbese, nobile decaduta che al momento è in Promozione laziale. La notizia ieri ha subito fatto il giro dei social... ed i commenti dei tifosi viareggini (e non solo) non sono stati “teneri“ sul personaggio.