Perugia domina Pontedera 3-0: Montevago brilla con doppietta

PERUGIA 3 PONTEDERA 0

PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago. A disp: Gemello, Belia, Leo, Matos, Broh, Marconi, Agosti. All. Cangelosi

PONTEDERA (4-2-3-1) Vivoli; Perretta, Pretato, Martinelli, Migliardi (33’ st Sarpa); Pietra, Guidi; Vitali (43’ st Maiello), Van Ransbeeck (33’ st Lipari), Sala (33’ st Gaddini); Italeng (21’ st Corona). A disp: Calvani, Tantalocchi, Vanzini, Maggini, Scaccabarozzi, Coviello, Ladinetti, Moretti. All. Firicano Arbitro: Poli di Verona

Marcatori: 7’ pt Kanoute; 32’ st Montevago, 35’ st Montevago

Note: spettatori 3.455; nessun ammonito; angoli 7 a 7

PONTEDERA - Il Pontedera giocherà domenica prossima a Pesaro, contro la Vis, la gara del primo turno dei play off. Questo hanno stabilito i risultati dell’ultimo turno di campionato, che i granata hanno chiuso perdendo 3-0 a Perugia. La squadra di Menichini è entrata "regolarmente" da decima agli spareggi, quindi senza aver avuto bisogno di ricorrere al bonus dell’11a posizione, concessa dalla vittoria di Coppa Italia del Rimini. Quel posto è toccato invece al Gubbio, sconfitto 3-0 a Ferrara, che pur avendo concluso appaiato al Pontedera a quota 48 punti, è dietro a causa dei due scontri diretti persi.

Merita ricordare che oltre a Vis Pesaro-Pontedera, gli altri due scontri play off di domenica sono Arezzo-Gubbio e Pineto-Pianese, con le squadre in trasferta obbligate a vincere al termine dei 90 minuti per andare avanti. Ieri al Curi comunque il Pontedera sarebbe potuto uscire anche in maniera migliore. Se da una parte è vero che i granata si sono presentati già certi della partecipazione ai play off, dall’altra gli umbri non avevano più nulla da chiedere alla stagione.

Menichini, poi, oltre a non disporre di Espeche (squalificato), ha prudentemente tenuto a riposo tutti i diffidati – Scaccabarozzi, Ladinetti e Moretti, oltre a Tantalocchi, impiegando solo Italeng a causa delle condizioni non ottimali di Corona - per non mettere a rischio la loro presenza domenica in caso di ammonizione, ma nonostante questa rivoluzione lo svantaggio è arrivato per un errore individuale. Vitali (al rientro) si è fatto sbarbare il pallone dai piedi e Kanoute non ha perdonato Vivoli. Dopo soli 7’ la partita era già in salita.

Il Pontedera ha creato il massimo dello sforzo nella prima metà della ripresa sfiorando il pari con Sala, che a tu per tu con Albertoni in uscita gli ha calciato la palla sul corpo (11’), quindi con Guidi, che di destro ha impegnato il portiere di casa (18’), poi con Pietra, la cui sventola è stata deviata in angolo (22’) e infine con una inzuccata di di Sala, bloccata (24’). Ma poco dopo la mezzora i 4’ di black out difensivo hanno consentito a Montevago di segnare, di destro e di testa, di chiudendo l’incontro prima del tempo. A Pesaro, ovviamente, servirà un altro Pontedera.

Stefano Lemmi