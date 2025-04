Perugia-Pontedera 3-0, ma ai playoff vanno solo i granata

Perugia, 27 aprile 2025 – Al Perugia non basta vincere per andare ai playoff, il Pontedera chiude la stagione con la sconfitta per 3-0 ma il ko non modifica la posizione di classifica dei granata, che restano decimi. Per questo, domenica prossima giocheranno a Pesaro, contro la Vis. Per i granata la prima gara dei play off con l'obbligo di vincere nei 90' per sperare di passare il turno.

Al Curi invece la squadra di Menichini è stata trafitta in avvio di gara da un destro rasoterra di Kanoute dopo un errore di Vitali e da una doppietta ravvicinata di Montevago, che ha infilato la retroguardia granata poco oltre la mezzora del secondo tempo.

PERUGIA 3 PONTEDERA 0

PERUGIA (4-2-3-1): Albertoni; Mezzoni, Amoran (36’ st Plaia), Riccardi, Giraudo; Giunti, Joselito (23’ st Torrasi); Cisco (1’ st Polizzi), Seghetti (23’ st Di Maggio), Kanoute (36’ st Lisi); Montevago. A disp: Gemello, Belia, Leo, Matos, Broh, Marconi, Agosti. All. Cangelosi

PONTEDERA (4-2-3-1) Vivoli; Perretta, Pretato, Martinelli, Migliardi (33’ st Sarpa); Pietra, Guidi; Vitali (43’ st Maiello), Van Ransbeeck (33’ st Lipari), Sala (33’ st Gaddini); Italeng (21’ st Corona). A disp: Calvani, Tantalocchi, Vanzini, Maggini, Scaccabarozzi, Coviello, Ladinetti, Moretti. All. Firicano

Arbitro: Poli di Verona

Marcatori: 7’ pt Kanoute; 32’ st Montevago, 35’ st Montevago

Note: spettatori 3.455; nessun ammonito; angoli 7 a 7.