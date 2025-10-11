Perugia-Rimini 0-1, sesta sconfitta consecutiva per il Grifo

Perugia, 11 ottobre 2025 – Tristezza infinita al Curi. Arriva la sesta sconfitta consecutiva per il Grifo, la quarta consecutiva in casa. Questa volta è il Rimini a fare festa nello stadio biancorosso con un gol messo a segno da Lepri al 25’.

Peccato, perché la partenza è stata buona. Nei primi tre minuti il Grifo ha due chance: prima Calapai che va al tiro, poi crossa per Ogunseye, il colpo di testa finisce di poco a lato. Al 12’ ci prova Giunti dalla distanza, all 21’ Manzari manda in porta Kanoute che però perde l’attimo. Al 25’ il Rimini passa avanti dagli sviluppi di un calcio d’angolo, batti e ribatti con la palla che arriva al centro dell’area biancorossa, Tozzuolo non spazza via, lepri arriva e fa 1-0. Il Perugia risponde con un cross di Kanoute, Ogunseye non ci arriva, ci arriva Matos ma la colpisce male (35’). Al 5’ della ripresa, arrivano i cambi: fuori Terrnava per Bartolomei, poi spazio a Montevago e Giraudo. Con Tumbarello per Manzari, è 4-3-3. La prima conclusione in porta arriva al 28’ con Kanoute, per Vitali non ci sono fastidi eccessivi. Poi un cross di Giunti, con l’incornata di Giraudo (30’). Il Perugia staziona sulla trequarti avversaria ma non riesce a fare gol. Finisce con una fragorosa contestazione: la squadra è sotto la curva, i tifosi non ne possono più.

Tabellino

Perugia – Rimini 0-1

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Calapai (16′ st Giraudo), Nwanege, Tozzuolo, Megelaitis; Giunti, Terrnava (8′ st Bartolomei); Manzari (28′ st Tumbarello), Matos, Kanoute; Ogunseye (16′ st Montevago). A disp.: Moro, Vinti, Yabre, Calzoni, Rondolini, Broh, Joselito, Torrasi, Bacchin, Ciani. All.: Braglia.

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli (12′ st Bellodi), Longobardi; Moray, Leoncini (33′ st Asmussen), De Vitis (8′ st Fiorini), Piccoli, Falasco (33′ st Petta); Capac (8′ st Boli), D’Agostini. A disp.: Gagliano, De Luca, Contaldo, Lopes, Madonna, Rubino. All.: D’Alesio

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio (assistenti Romagnoli-Signorelli, IV ufficiale Dini, FVS Bracaccini)

MARCATORI: 25′ pt Lepri

NOTE: Spettatori 2902. Ammoniti Falasco (R). Recupero pt 1′, st 6′