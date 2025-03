Pescara-Arezzo rinviata per il maltempo. Cutolo: "Due avversarie toste in pochi giorni"

La partita che l’Arezzo avrebbe dovuto giocare a Pescara oggi, con calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Adriatico, è stata dapprima rinviata a data da destinarsi, poi ufficialmente rimandata a mercoledì 9 aprile, con orario da stabilire. Il rinvio è stato deciso dalla Prefettura pescarese a causa del maltempo che si è abbattuto in Abruzzo nelle scorse ore, con abbondanti piogge che hanno interessato diverse zone della città abruzzese, compresa quella dello stadio, dove sarebbero presenti alberi caduti o pericolanti e allagamenti.

Nella mattinata di ieri, inoltre, il Comune ha emesso un’ordinanza in vigore fino al prossimo mercoledì 2 aprile, con cui viene interdetto l’accesso alle aree golenali nei pressi del fiume Pescara. Scongiurata quasi subito l’ipotesi di disputare l’incontro, valido per la 34esima giornata di campionato Serie C, girone B, a porte chiuse, la decisione di rinviare la partita tra amaranto e biancazzurri è stata dunque una diretta conseguenza.

Le ipotesi al vaglio della Lega erano appunto mercoledì 9 aprile oppure una data della settimana successiva, prima di Pasqua (mercoledì 16 o giovedì 17 aprile). L’Arezzo avrebbe preferito senz’altro la seconda opzione, che avrebbe consentito di distanziare maggiormente i vari impegni ravvicinati. È proprio ciò che aveva ammesso il direttore del Cavallino Nello Cutolo subito dopo la decisione del rinvio e prima dell’ufficialità del 9 aprile: "La scelta, purtroppo, non dipende da noi, ma per quanto possibile cercheremo di spingere per recuperare la partita la settimana prima di Pasqua, magari giovedì 17. L’opzione di mercoledì 9 per noi sarebbe complicata visto che dovremmo affrontare due trasferte molto difficili, Pescara e Chiavari, in pochi giorni". Soprattutto, a ben vedere, la seconda con la prima della classe del girone, l’Entella. È proprio ciò che accadrà, invece, con la squadra di Bucchi che si accinge a disputare domenica 6 il derby col Perugia, dopo quindici giorni senza gare ufficiali, per poi affrontare in rapida successione le trasferte di Pescara, appunto, e di Chiavari domenica 13 contro l’attuale capolista Virtus Entella. Sette giorni "terribili", insomma.

Più morbido, di contro, il calendario del Delfino, che nel prossimo turno è impegnato venerdì 4 aprile nella vicina Pineto, poi riceverà appunto il Cavallino con quattro giorni pieni per preparare la gara e infine sarà impegnato, come l’Arezzo, domenica 13, col vantaggio però di giocare ancora in casa, contro il Gubbio. Inoltre, Silvio Baldini avrà a disposizione Pellacani, che oggi sarebbe stato squalificato, e potrebbe recuperare anche qualche infortunato come i difensori Lancini e Staver.