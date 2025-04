Pescara-Arezzo: Sfida Cruciale per la Classifica tra Scontri Diretti e Caso Lucchese

Se già prima del rinvio il peso specifico di Pescara-Arezzo era alto, ora lo è ancor di più. Un po’ perché nel frattempo si è giocata un’altra giornata, nella quale l’Arezzo ha recuperato tre punti agli abruzzesi, sconfitti a Pineto. Un po’ perché un risultato pieno permetterebbe di superare Pineto e Vis Pesaro e agganciare proprio il Delfino con gli scontri diretti a favore. Il Cavallino, insomma, potrebbe ritrovarsi da settimo a quarto in un colpo solo.

E poi c’è il caso Lucchese che può rivoluzionare la classifica: oggi, alla ripresa degli allenamenti, la squadra rossonera potrebbe decidere di non continuare l’attività se non arriveranno gli stipendi non riscossi da ottobre e promessi dal nuovo patron Benedetto Mancini. Come confermato dal tecnico Gorgone, la squadra prenderà una decisione definitiva nella giornata di oggi: proseguire per maglia e tifosi o mollare per dare un segnale a tutto il sistema. Nel secondo dei casi, con l’esclusione delle Pantere la classifica verrebbe riscritta come accaduto nel girone C per i forfait di Taranto e Turris. L’Arezzo perderebbe i tre punti conquistati all’andata al Porta Elisa, quando gli amaranto si imposero di misura per un rigore di Guccione, che sarebbe cancellato dalle statistiche. Peggio andrebbe proprio alla prossima avversaria del Cavallino: al Pescara, infatti, verrebbero tolti i sei punti conquistati tra andata e ritorno. Le formazioni di Bucchi e Baldini sarebbero dunque appaiate al sesto posto a quota 52 punti, appena una lunghezza sotto Vis Pesaro e Pineto, che perderebbero rispettivamente tre e due punti. Dietro l’Arezzo, la Pianese si allontanerebbe di un punto, siccome ne perderebbe quattro, e verrebbe sopravanzata dal Rimini.

L’aspetto più significativo, però, è che il distacco dal quarto posto si ridurrebbe, dunque, a un solo punto, anche se questo incide poco in vista della sfida dell’Adriatico: una vittoria darebbe la quarta posizione momentanea in ogni caso. Inciderebbe eccome, invece, se gli amaranto avessero una gara in meno da disputare rispetto alle contendenti (Vis Pesaro a parte che affronterebbe la Lucchese domenica). In calendario, infatti, Arezzo-Lucchese di lunedì 21 sarebbe cancellata: l’Arezzo giocherebbe insomma due trasferte in cinque giorni per finire poi la stagione regolare ben quindici giorni dopo, domenica 27 a Piancastagnaio.