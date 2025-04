Il Pescara si impone su un Gubbio spaesato: 2-0

Pescara, 13 aprile 2025 – La vittoria è più che meritata. Il Pescara ha saputo imporsi sin dalle prime battute, di fronte a un Gubbio che è apparso spaesato, senza motivazioni e forse con una formazione troppo rimaneggiata.

Già all’ottavo Cangiano aveva fatto tremare la traversa con un destro da fuori, ma è con il passare dei minuti che viene fuori la qualità degli abruzzesi. Al 26° Squizzato imbuca per Valzania che calcia di prima ma trova un reattivo Venturi a rispondere, poi 10’ più tardi è ancora Cangiano che questa volta cerca l’assist per Dagasso che viene però murato in corner da Rocchi. Dalla bandierina va ancora il n° 8 pescarese che pennella verso Pellacani la cui incornata si stampa sulla traversa. È il preludio al gol. Passano appena due minuti e Moruzzi scappa sulla sinistra, crossa al centro per Ferraris che con un gran tuffo di testa anticipa Stramaccioni e riesce a girare la sfera, che dopo aver dato un bacetto al palo s’infila in rete. Non è finita qui, perché sulle ali dell’entusiasmo il Delfino trova anche il raddoppio al 44°, con un’azione da corner fotocopia a quella di poco prima. A battere è sempre Dagasso, ma questa volta a incornare c’è Brosco che di prepotenza segna il 2-0. E il Gubbio? Quasi uno spettatore non pagante del match che nei primii 45’ produce appena una conclusione, centrale, verso la porta di Plizzari. E nel secondo tempo la situazione non migliora, anche se l’ingresso in campo di Di Massimo porta più imprevedibilità alla manovra rossoblù, ma non abbastanza pericolosità da indurre preoccupazione nel Pescara, che gestisce con ordine il doppio vantaggio in una seconda frazione in cui non succede nulla o quasi. Al 71° Corsinelli in area da ottima posizione svirgola il tiro del possibile 2-1, poi nel finale è ancora il Pescara che sfiora invece il triplo vantaggio. All’85° terza traversa di giornata colpita dai biancoazzurri con il colpo di testa del baby Arena, poi Moruzzi impegna Venturi in presa bassa. La lotta per i playoff, a due dalla fine, è totalmente aperta. Mancarli sarebbe deludente.

Tabellino

PESCARA-GUBBIO 2-0

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (st 31’ De Marco), Squizzato (st 16’ Kraja), Dagasso (st 37’ Meazzi); Merola (st 16’ Bentivegna), Ferraris (st 16’ Arena), Cangiano. All. Baldini A disp. Saio, Profeta, Alberti, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, Saccomanni, Lancini.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi (st 43’ Tozzuolo), Stramaccioni, Tentardini; Rosaia, Proietti (st 16’ D’Ursi), Iaccarino (st 1’ Di Massimo); Corsinelli, Tommasini (st 34’ Rovaglia), Faggi (st 16’ Maisto). All. Fontana A disp. Bolletta, D’Avino, Signorini, David.

ARBITRO: Mirabella di Napoli (Pistarelli-Pandolfo)

MARCATORI: pt 38’ Ferraris, 44’ Brosco

NOTE: corner 5-0; ammoniti: Stramaccioni, Squizzato, Proietti; recupero: pt 2’; st 5’.