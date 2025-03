Venerdì da incubo per la Lucchese: prima i sei punti di penalizzazione, poi la goleada del Pescara: 4-1

Pescara, 7 marzo 2025 – Venerdì da incubo per la Lucchese, che prima rimedia i sei punti di penalizzazione e poi subisce la goleada del Pescara, che vince con quattro gol. Gorgone, ancora squalificato, ridisegna la Lucchese, schierando in difesa Gucher, Benedetti e Gasbarro, nel mezzo Gemignani e Visconti sugli esterni, con Welbeck e Catanese al centro. Dietro alle due punte Saporiti e Selvini, debutto dal primo minuto di Ballarini. I rossoneri si presentano a questo difficile appuntamento, dopo la notizia nel pomeriggio della penalizzazione di sei punti.

La Lucchese inizia con il piede giusto e al 5’ Selvini appena entrato in area di rigore, lascia partire un sinistro insidioso sul quale Plizzari deve allungarsi per respingere la palla. Anche per il Pescara il primo squillo arriva al 7’ con Alberti, che riesce ad infilarsi, provando a sorprendere Melgrati che para senza problemi. Gli uomini di Baldini guadagnano metri e tornano pericolosamente in avanti con Cangiano e lo stesso Alberti, ma Welbeck chiude bene gli spazi. Nuova occasione al 17’ per Selvini, che dal limite dell’area di rigore, con il destro manda la palla di pochissimo a lato. Al 27’ Saporiti in uno scontro di gioco cade a terra sulla spalla sinistra ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto Magnaghi. Al 33’ Valzania, di testa, sugli sviluppi di una punizione di testa, costringe Melgrati alla deviazione in angolo. Allo scadere Catanese, serve Selvini, che scatta sul filo del fuorigioco, ma si fa ipnotizzare da Plizzari, ma il direttore di gara ferma il gioco per offside. Si chiude in parità il primo tempo, senza che nessuna delle due sia riuscita a sbloccare il match.

La ripresa inizia con il Pescara in avanti che passa in vantaggio al 12’. Melgrati non esce nel migliore di modi per togliere la palla dalla testa di Ferrari, che arriva a Valzania, che non sbaglia e segna. Ma la gioia per gli uomini di Baldini dura poco, perché al 14’ ci pensa Selvini a riportare il match in perfetta parità con destro dal limite dell’area di rigore, che non lascia scampo al portiere abruzzese. Ma Valzania, realizza la sua prima doppietta in Lega Pro al 18’, sfruttando nel migliore dei modi un cross dalla destra di Letizia, con il numero quattordici biancazzurro, che tutto solo mette la palla alle spalle di Melgrati, battuto per la seconda volta. C’è spazio anche per il terzo gol del Pescara al 26’ con Ferraris, che sugli sviluppi di un calcio batte ancora Melgrati. Arriva il gol anche per Arena al suo esordio al 30’ che su assist di Morussi realizza la sua prima rete tra i professionisti. In pieno recupero Magnaghi impegna Plizzari alla deviazione in angolo. La gara termina qui, con i rossoneri che perdono al cospetto di un Pescara sicuramente più incisivo. Martedì si torna di nuovo in campo al Porta Elisa contro la capolista Virtus Entella.

Tabellino

Pescara Lucchese 4 – 1

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (18’ st Letizia), Brosco (1’ st Lancini), Pallacani, Moruzzi; Valzania, Squizzato, Dagasso; Bentivenga (25’ pt Ferraris), Alberti (20’ st Arena), Cangiano. (A disp.: Saio, Profeta, Meazzi, Merola, Tonin, Crialese, Staver, De Marco, Saccomanni). All.: Baldini.

LUCCHESE (3-4-1-2): Melgrati; Gucher (32’ st Rizzo), Benedetti, Gasbarro; Gemignani, Welbeck (25’ st AntonI), Catanese, Visconti (32’ st Fedato); Ballarini; Saporiti (32’ pt Magnaghi) Selvini. (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Magnaghi, Salomaa, Badjie, Cartano, Gheza). All.: Gorgone squalificato, in panchina Testini.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Reti: 12’ st e 18’ st Valzania, 14’ st Selvini, 26’ st Ferraris, 30’ st Arena.

Note: angoli 7-1; ammoniti Brosco e Visconti; recupero 3’ pt e 2’ st; spettatori 2.875.