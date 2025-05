Pescara supera Pianese 2-1 nel secondo turno playoff

PESCARA 2 PIANESE 1

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (33’st Meazzi), Squizzato (23’st Kraja), Dagasso; Merola, Ferraris (33’st Alberti), Bentivegna (11’st Cangiano). Panchina: Saio, Profeta, Letizia, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Lancini. Allenatore Baldini.

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Ercolani, Polidori (25’st Indragoli), Masetti (9’st Pacciardi); Da Pozzo, Simeoni, Proietto (37’st Falleni), Chesti (1’st Colombo); Marchesi (25’st Mastropietro); Mignani, Bacchin. Panchina: Filippis, Reali, Xhani, Nardi, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti. Allenatore Formisano.

Arbitro Sacchi di Macerata (Tempestilli-Rignanese).

Reti: 6’pt Pierozzi, 16’pt Merola, 34’ st Bacchin.

Note – Ammoniti: Polidori, Brosco, Simeoni. Recuperi: 1’ e 4’.

PESCARA – Si conclude al secondo turno playoff a Pescara l’incredibile stagione della Pianese. All’Adriatico i padroni di casa si impongono per 2-1 sfruttando le grandi qualità offensive al cospetto dei bianconeri di Formisano comunque sempre orgogliosamente in partita nonostante la stanchezza dopo la battaglia di Pineto. La prima sortita offensiva era stata di marca ospite con Da Pozzo che serve sul secondo palo Marchesi, che per un soffio manca l’impatto con la sfera. È però il Pescara a passare in vantaggio al 6’ con Pierozzi, che sfrutta un angolo battuto dalla destra per colpire a rete e realizzare l’1-0. Il Delfino ci riprova qualche minuto dopo con Merola, che dal limite dell’area scarica un mancino potentissimo su cui Boer è poderoso. L’estremo difensore delle zebrette si ripete al 15’ sul solito Merola, sfoderando un’altra grande parata. L’attaccante biancazzurro non sbaglia però un minuto dopo, concludendo fortissimo dal limite dell’area all’angolino Per il 2-0. Ancora Pescara al 22’: Valzania, inseritosi con i tempi giusti, si presenta a tu per tu con Boer sbagliando però la misura del tiro. Al 35’ abruzzesi ancora vicini al tris, con Merola che conduce il contropiede servendo Dagasso il quale, a centro area, si gira e col sinistro stampa il pallone sul palo. Partono meglio gli ospiti nella ripresa: al 5’ Mignani impegna Plizzari con un intervento importante. Sul ribaltamento di fronte ci riprova il solito Merola, ma Boer è ancora una volta bravissimo. Tornano a farsi le zebrette al 20’, quando è decisivo Plizzari a respingere la punizione calciata bene da Da Pozzo. Nel finale la Pianese accorcia: Pacciardi lancia Bacchin che con freddezza fa 2-1. I ragazzi di Formisano premono e due minuti dopo ci riprovano con Mastropietro, che mette un bel pallone a centro area su cui però si fa trovare attento Plizzari. Gli amiatini ci provano fino alla fine ma il risultato non cambia.

Guido De Leo