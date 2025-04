Pescia e Chiesina Uzzanese: sfida decisiva per il salto in Prima Categoria

Due formazioni reduci da una regular season più che positiva, che sognano il salto in Prima Categoria. Solo una di loro però, potrà continuare a sognare il traguardo: Pescia e Chiesina Uzzanese si sfideranno con tutta probabilità nel prossimo fine settimana nella semifinale dei playoff e la carica motivazionale non mancherà di certo. Semifinale unica tra l’altro, perché il Borgo a Buggiano quinto (e a sua volta protagonista di una buona annata) è stato tagliato fuori dal meccanismo della forbice che il Ghivizzano secondo nel girone B di Seconda categoria è riuscito a far scattare.

A partire con i favori del pronostico è il Pescia, che per un certo periodo ha persino dato l’impressione di poter competere ad armi pari con il Piazza poi vincitore del raggruppamento. Gli uomini di coach Martini hanno chiuso al terzo posto in graduatoria con 59 punti, vincendo diciotto delle trenta gare disputate. Hanno messo a segno 54 reti (trascinati dal bomber Hamid Echegdali) e ne hanno subite 23, evidenziando così la difesa meno battuta del torneo dopo quella del Piazza al Serchio campione.

Buono però anche il rendimento del Chiesina, quarto a quota 53 punti: scontato l’anno di purgatorio, i ragazzi di Salvadori sono rientrati in Seconda da squadra competitiva, vincendo il 50% delle partite giocate in campionato e pareggiandone otto (a fronte di 43 reti messe a segno e 26 subIte).

Ai pesciatini va il ruolo di favoriti anche per il regolamento degli spareggi: in virtù del miglior posizionamento in classifica, giocheranno in casa il prossimo 27 aprile e hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno, in quanto in caso di parità persistente si terrà conto della classifica della stagione regolare. In palio c’è un posto per la finalissima contro il Ghivizzano, che designerà la vincitrice dei playoff pronta a giocarsi il salto di categoria con le vincitrici degli spareggi degli altri gironi.

g. fio.