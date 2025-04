Pescia–Chiesina Uzzanese: semifinale playoff spostata ad Altopascio per motivi di sicurezza

Pescia–Chiesina Uzzanese, il derby valido per la semifinale playoff del girone B di Seconda Categoria, si giocherà allo stadio di Altopascio. Lo hanno anticipato entrambe le società coinvolte, i cui dirigenti avevano chiesto ufficialmente alla federazione di spostare l’incontro in uno stadio diverso dallo Stadio dei Fiori di Pescia. Questo perché l’impianto in questione non ha ancora ottenuto il Certificato di prevenzione incendi (ossia il documento tecnico previsto dalla legge che certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio) e la capienza non può superare i cento posti previsti in casi del genere dalla legge. Un’assenza che si protrae da almeno un paio d’anni, ma che è diventata più evidente alla luce di questo match-clou: l’amministrazione comunale di Pescia ha fatto sapere che sono in corso i lavori per l’ottenimento del CPI, ma non termineranno prima della fine dell’anno.

La prospettiva di disputare un incontro particolarmente sentito da entrambe le tifoserie con limitazioni del genere aveva generato qualche polemica: il presidente del Chiesina, Pierluigi Carmignani, si era detto dispiaciuto ed aveva fatto notare come la precedente gara con il Giovani Via Nova avesse fatto registrare 200 spettatori. Il presidente del Pescia, Alessandro Lucherini, aveva dal canto suo fatto sapere di aver chiesto una deroga sulla capienza e di aver ricevuto parere negativo.

Oltre al dispiacere di non poter accogliere i rispettivi tifosi e gli appassionati di calcio (o meglio, di poter ricevere solo i primi cento) i due club avevano posto l’accento anche sull’incasso ridotto che la limitazione avrebbe comportato, con tutto ciò che ne consegue. E dopo un confronto, è arrivato a quanto pare il via libera dal Comitato toscano della Lnd Figc: il match si giocherà sempre domenica alle 16, ma allo stadio di Altopascio che ospita tra l’altro le partite di Serie D del Tau. Ed almeno su questo, non dovrebbero più esserci discussioni.

Giovanni Fiorentino