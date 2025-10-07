Petrelli si è ripreso il Forlì: "Istinto e fortuna, gol importante"

È stato sicuramente l’eroe di giornata. Elia Petrelli, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, ha risolto con una splendida conclusione volante, di sinistro, il match casalingo col Guidonia Montecelio. È stato il secondo gol stagionale dell’attaccante, dopo il rigore trasformato per sigillare il 3-1 di due settimane fa nel match con la Vis Pesaro. Una rete di pregevole fattura, che ha proiettato al settimo posto la squadra biancorossa, con 12 punti in classifica, a braccetto con Campobasso e Pianese.

"È stata sicuramente una bella giornata. – esordisce l’estroso attaccante cesenate –. In primo luogo per tutta la squadra e poi anche per me. Una vittoria in un match abbastanza complicato, però la ritengo giusta, e poteva essere ancora più rotonda considerate le altre occasioni fallite d’un soffio". Così l’ex Juventus Next Gen racconta la sua prodezza: "Una rete sicuramente importante. Sul lancio dalla trequarti campo di Cavallini, ho agito d’istinto, impattando bene il pallone. Un’esecuzione nella quale sono stato fortunato e anche bravo a mettere la palla nell’angolino. Ma la gioia sarebbe stata comunque la stesa anche se avessi messo dentro il pallone da un metro dalla riga della porta".

Nella ripresa Petrelli ha sostituito Manuzzi: c’è un dualismo? "Insieme cerchiamo di fare il possibile per il bene della squadra, indipendentemente da chi inizia le partite dal primo minuto o da chi subentra e questo vale per tutti i componenti dalla squadra". Applauditissimo al suo ingresso in campo dai tifosi memori dei gol della passata stagione, Petrelli ha ricevuto la standing ovation dalla tribuna dello stadio Morgagni dopo il gol decisivo. "È chiaro che anch’io, come tutti i miei compagni di squadra, preferirei giocare ogni match dal primo minuto. Ma l’importante è che tutti i componenti del nostro spogliatoio si facciano trovare pronti in ogni momento per dare l’apporto alla squadra che il mister ci chiede. È giusto che sia lui, che ci vede tutti i giorni negli allenamenti, a decidere di volta in volta la formazione. In queste ultime tre partite ho iniziato dalla panchina e sono contento, in questa occasione, di essere riuscito a rendermi utile".

Gettando uno sguardo sul comportamento della squadra in questo scorcio iniziale di campionato Petrelli non nasconde l’ottimismo: "Secondo me stiamo dimostrando di poterci giocare il risultato contro qualsiasi avversario. Probabilmente avremmo potuto raccogliere qualche punto in più. Adesso, in ogni caso, dobbiamo cercare di trovare una maggiore continuità in modo da affrontare i prossimi incontri con maggiore tranquillità, importante per fornire prestazioni ancora migliori. Il nostro impegno sarà quello di continuare a scendere in campo cercando di portare a casa il massimo. E se non ci dovessimo riuscire, anche qualche pareggio non sarebbe sgradito". Sono diventate 34 le partite senza il segno ‘X’: non capita da quasi un anno, dal 27 ottobre 2024.

Franco Pardolesi